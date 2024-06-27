Петиция к Зеленскому — украинцы просят отменить новые тарифы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете повышения тарифа на электроэнергию и отмене больших зарплат чиновников во время войны собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Украинцы просят найти другие способы наполнения бюджета.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

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Соответствующая петиция на сайте главы государства набрала 25 304 подписей при необходимых 25 000 для рассмотрения.

По словам автора опубликованной 3 июня петиции Романа Парфенова, в стране необходимо ввести запрет на повышение тарифов во время войны.

"Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны и военных действий на территории нашей страны", — говорится в петиции.

Среди аргументов — низкий уровень зарплат большинства граждан, что не соответствует новой стоимости электрической энергии. Мужчина также напомнил о частичном нарушении властью моратория на повышение тарифов до конца военного положения (относительно тарифов на газ, отопление, горячую воду) и проигнорированных "обещаниях".

"Мы понимаем, что энергосистема страны нуждается в ремонте и обновлении, но призываем правительство найти другие способы финансирования этих работ…", — написал гражданин.

Также в петиции автор предложил сократить заработную плату депутатам и государственным служащим, запретить начисление премий.

"Мы требуем от правительства отчетности по каждому направлению использования средств, выделенных международными партнерами на ремонт энергосистемы, и просим Вас, господин Президент, проконтролировать выполнение этих требований", — добавил он.

Источник: сайт ОП

Как известно, с 1 июня в Украине повысили тариф на электричество для населения на 60%. Эта услуга во время войны подорожала на 130%. Сейчас цена составляет 4,32 кВт-ч.

На фоне повышения тарифов из-за затруднительной ситуации в стране украинские чиновники и депутаты продолжают получать высокие заработные платы, некоторые превышают 2 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.

Также мы писали, что судьи обнародовали декларации по полученным доходам. Некоторые работники Фемиды в среднем зарабатывают около 430 тысяч гривен.