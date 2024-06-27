Петиция к Зеленскому — украинцы просят отменить новые тарифы

Отменить новые тарифы ЖКХ и сократить зарплаты чиновников — украинцы поддержали петицию
Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете повышения тарифа на электроэнергию и отмене больших зарплат чиновников во время войны собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Украинцы просят найти другие способы наполнения бюджета.
Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Петиция об отмене тарифов ЖКХ
Соответствующая петиция на сайте главы государства набрала 25 304 подписей при необходимых 25 000 для рассмотрения.
По словам автора опубликованной 3 июня петиции Романа Парфенова, в стране необходимо ввести запрет на повышение тарифов во время войны.
"Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны и военных действий на территории нашей страны", — говорится в петиции.
Среди аргументов — низкий уровень зарплат большинства граждан, что не соответствует новой стоимости электрической энергии. Мужчина также напомнил о частичном нарушении властью моратория на повышение тарифов до конца военного положения (относительно тарифов на газ, отопление, горячую воду) и проигнорированных "обещаниях".
"Мы понимаем, что энергосистема страны нуждается в ремонте и обновлении, но призываем правительство найти другие способы финансирования этих работ…", — написал гражданин.
Также в петиции автор предложил сократить заработную плату депутатам и государственным служащим, запретить начисление премий.
"Мы требуем от правительства отчетности по каждому направлению использования средств, выделенных международными партнерами на ремонт энергосистемы, и просим Вас, господин Президент, проконтролировать выполнение этих требований", — добавил он.
Как известно, с 1 июня в Украине повысили тариф на электричество для населения на 60%. Эта услуга во время войны подорожала на 130%. Сейчас цена составляет 4,32 кВт-ч.
На фоне повышения тарифов из-за затруднительной ситуации в стране украинские чиновники и депутаты продолжают получать высокие заработные платы, некоторые превышают 2 млн грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.
Также мы писали, что судьи обнародовали декларации по полученным доходам. Некоторые работники Фемиды в среднем зарабатывают около 430 тысяч гривен.
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