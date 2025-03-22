У Нацбанку планують пом′якшити валютні обмеження — що зміниться

Людина кладе долари в конверт. Фото: УНІАН

Нацональний банк України (НБУ) у 2025 році планує продовжити політику, спрямовану на пом′якшення валютних обмежень. Цього року регулятор планує зосередитися на залучення додаткового капіталу в країну.

Про це сказав в інтерв′ю виданню Forbes Україна заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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За його словами, повністю скасувати валютні обмеження наразі неможливо, однак Нацбанк їх поступово пом′якшує.

"Наразі концентруємося на спрощенні доступу до торгового фінансування, управлінні валютними ризиками банків та можливості сплачувати відсотки за старими боргами", — розповів Ніколайчук.

Незабаром в НБУ продемонстують точкові рішення задля збільшення можливостей із просування української продукції на зовнішніх ринках.

"Хочемо змінити фокус: робити кроки валютних пом’якшень на основі стимулів, повʼязаних або із залученням додаткового капіталу в Україну, або із розширенням можливостей просування нашої продукції на зовнішніх ринках", — зазначив заступник голови Національного банку України.

Про що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що на початку березня 2025 року Національному банку вирішили підвищити облікову ставку до 15,5%. Від показник облікової ставки залежить дохідність депозитів у національній валюті та відсоткової ставки за банківськими кредитами. Відповідно, позики подорожчають, оскільки банкам доведеться встановлювати вищі проценти для клієнтів.

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