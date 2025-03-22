В Нацбанке планируют смягчить валютные ограничения — что изменится

Человек кладет доллары в конверт. Фото: УНИАН

Нацональный банк Украины (НБУ) в 2025 году планирует продолжить политику, направленную на смягчение валютных ограничений. В этом году регулятор планирует сосредоточиться на привлечении дополнительного капитала в страну.

Об этом сказал в интервью изданию Forbes Украина заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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По его словам, полностью отменить валютные ограничения пока невозможно, однако Нацбанк их постепенно смягчает.

"Сейчас концентрируемся на упрощении доступа к торговому финансированию, управлении валютными рисками банков и возможности платить проценты по старым долгам", — рассказал Николайчук.

Вскоре в НБУ продемонстрируют точечные решения для увеличения возможностей по продвижению украинской продукции на внешних рынках.

"Хотим изменить фокус: делать шаги валютных смягчений на основе стимулов, связанных или с привлечением дополнительного капитала в Украину, или с расширением возможностей продвижения нашей продукции на внешних рынках", — отметил заместитель председателя Национального банка Украины.

О чем еще стоит знать украинцам

Напомним, что в начале марта 2025 года Национальному банку решили повысить учетную ставку до 15,5%. От показателя учетной ставки зависит доходность депозитов в национальной валюте и процентной ставки по банковским кредитам. Соответственно, займы подорожают, поскольку банкам придется устанавливать более высокие проценты для клиентов.

Ранее мы рассказывали, что украинские банки штрафуют своих клиентов даже во время полномасштабной войны. Известно, какие финучреждения делают это чаще других.

Также мы писали, что Нацбанк изменил правила безналичных расчетов. Новые правила действуют с марта.