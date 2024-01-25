ВПО можуть втрати статус — юристи розповіли, кому загрожує

Люди у тимчасовому притулку. Фото: Pixabay

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) надає право на гарантовані законодавством виплати та пільги, проте у деяких випадках його можна втратити. Експерти розповіли, що важливо знати про втрату статусу.

Про це йдеться на порталі "Безплатної правничої допомоги".

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Що потрібно знати про скасування статусу ВПО

Як зазначають юристи, статус внутрішньо переміщеної особи скасовується, якщо громадянин:

самостійно подав заяву про відмову від статусу;

повернувся до залишеного місця постійного проживання;

виїхав на постійне місце проживання за кордон;

подав завідомо недостовірну інформацію;

скоїв кримінальне правопорушення (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, фінансування тероризму).

Хто ухвалює рішення та чи попереджають

Ухвалює відповідне рішення керівник структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Відомості про ухвалене рішення вносять у Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.

Про скасування довідки ВПО уповноважені особи зобов’язані повідомити протягом трьох днів з дня ухвалення такого рішення.

При цьому людині потрібно повідомляти про відсутність за новою адресою. Так, якщо більш ніж 60 днів була відсутня за місцем проживання, то вважається, що вона повернулася до залишеного місця постійного проживання. Як наслідок — втрата статусу ВПО.

Фахівці дізнаються про те, що людина повернулася до залишеного місця постійного проживання на підставі:

даних, отриманих з державних реєстрів;

даних, отриманих в результаті обміну відомостями з іншими структурами;

даних, отриманих в результаті обміну інформацією з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, які теж надають допомогу переселенцям.

Як не втратити статус ВПО

Термін відсутності за місцем проживання, щоб не втратити статус ВПО, можна продовжити, якщо у переселенця є обґрунтовані причини. Для цього треба надати письмову заяву у структурний підрозділ з питань соцзахисту населення за місцем проживання. Після цього термін відсутності можуть збільшити до 90 днів.

Також можна оскаржувати рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, якщо статус ВПО скасували неправомірно.

"Рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб за наявності підстав можуть бути оскаржені в окружному адміністративному суді", — додали юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що український уряд продовжив виплату коштів на проживання для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на один місяць. Тобто допомогу переселенці отримуватимуть до 1 березня 2024 року.

Також ми писали, в Україні розширили право громадян на виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер на таку допомогу можуть претендувати власники зруйнованого житла через бойові дії чи обстріли РФ.