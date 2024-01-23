Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Право на держдопомогу розширили — хто отримає 3 тис. грн arrow

Право на держдопомогу розширили — хто отримає 3 тис. грн

23 січня 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держдопомога у 3 тис. грн — нова категорія громадян отримає виплати ВПО
Гривні у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні розширили право для громадян на виплати внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер на таку допомогу можуть претендувати власники зруйнованого житла через бойові дії чи обстріли РФ.

Про це повідомляють у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Право на держдопомогу до 3 тис. грн

Як зазначають у відомстві, державою передбачене право для внутрішньо переміщених осіб на щомісячну держдопомогу на проживання. А саме:

  • 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям;
  • 2 тисячі гривень для всіх інших.

Відповідне питання регулює постанова "Про облік внутрішньо переміщених осіб". Для того, щоб людина змогла оформити виплати, потрібно мати підтвердження про факт руйнування (пошкодження) будинку або квартири у вигляді документа.

Йдеться про наявність акта обстеження технічного стану оселі, де є відповідне підтвердження.

"Допомога виплачується за наявності даних про пошкоджене/зруйноване житло у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. Або — за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії РФ, яке надається із заявою на отримання допомоги", — наголошують у Міністерстві.

За яких умов нарахують кошти

У відомстві зауважили, що нарахування коштів може здійснюватись на ще шість місяців, якщо людина повернулась на адресу проживання, з якої вона перемістилась, відмовилася від державної допомоги, однак після цього житло було знову знищене чи пошкоджене.

У Мінреінтеграції додають, що у разі, якщо будинок відноситься до другої чи третьої категорій пошкодження, то вважається непридатним для проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна соціальна сервісна служба з літа минулого року проводить перевірки фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та позбавляє виплат. Експерти розповіли, як за результатом такого моніторингу не втратити гроші.

Раніше повідомлялося, що в країні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

виплати
фінансова допомога
гроші
ВПО
допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі