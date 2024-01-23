Держдопомога у 3 тис. грн — нова категорія громадян отримає виплати ВПО

Гривні у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні розширили право для громадян на виплати внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер на таку допомогу можуть претендувати власники зруйнованого житла через бойові дії чи обстріли РФ.

Про це повідомляють у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Право на держдопомогу до 3 тис. грн

Як зазначають у відомстві, державою передбачене право для внутрішньо переміщених осіб на щомісячну держдопомогу на проживання. А саме:

3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям;

2 тисячі гривень для всіх інших.

Відповідне питання регулює постанова "Про облік внутрішньо переміщених осіб". Для того, щоб людина змогла оформити виплати, потрібно мати підтвердження про факт руйнування (пошкодження) будинку або квартири у вигляді документа.

Йдеться про наявність акта обстеження технічного стану оселі, де є відповідне підтвердження.

"Допомога виплачується за наявності даних про пошкоджене/зруйноване житло у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. Або — за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії РФ, яке надається із заявою на отримання допомоги", — наголошують у Міністерстві.

За яких умов нарахують кошти

У відомстві зауважили, що нарахування коштів може здійснюватись на ще шість місяців, якщо людина повернулась на адресу проживання, з якої вона перемістилась, відмовилася від державної допомоги, однак після цього житло було знову знищене чи пошкоджене.

У Мінреінтеграції додають, що у разі, якщо будинок відноситься до другої чи третьої категорій пошкодження, то вважається непридатним для проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна соціальна сервісна служба з літа минулого року проводить перевірки фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та позбавляє виплат. Експерти розповіли, як за результатом такого моніторингу не втратити гроші.

Раніше повідомлялося, що в країні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).