ВПЛ могут потерять статус — юристы рассказали, кому грозит

Люди во временном убежище. Фото: Pixabay

Статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) предоставляет право на гарантированные законодательством выплаты и льготы, однако в некоторых случаях его можно потерять. Эксперты рассказали, что важно знать об утрате статуса.

Об этом говорится на портале "Бесплатной юридической помощи".

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Что нужно знать об отмене статуса ВПЛ

Как отмечают юристы, статус внутренне перемещенного лица отменяется, если гражданин:

самостоятельно подал заявление об отказе от статуса;

вернулся к оставленному месту постоянного жительства;

уехал на постоянное место жительства за границу;

предоставил заведомо недостоверную информацию;

совершил уголовное правонарушение (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, финансирование терроризма).

Кто принимает решение и предупреждают ли

Принимает соответствующее решение руководитель структурного подразделения по соцзащите населения. Сведения о принятом решении вносятся в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Об отмене справки ВПЛ уполномоченные лица обязаны сообщить в течение трех дней со дня принятия такого решения.

При этом человеку нужно сообщать об отсутствии по новому адресу. Так, если более 60 дней отсутствовал по месту жительства, то считается, что он вернулся к оставленному месту постоянного жительства. Как следствие — потеря статуса ВПЛ.

Специалисты узнают о том, что человек вернулся к оставленному месту постоянного жительства на основании:

данных, полученных из государственных реестров;

данных, полученных в результате обмена сведениями с другими структурами;

данных, полученных в результате обмена информацией с общественными объединениями, волонтерскими, благотворительными организациями, которые тоже оказывают помощь переселенцам.

Как не потерять статус ВПЛ

Срок отсутствия по месту жительства, чтобы не потерять статус ВПЛ, можно продлить, если у переселенца есть обоснованные причины. Для этого нужно предоставить письменное заявление в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения по месту жительства. После этого срок отсутствия может быть увеличен до 90 дней.

Также можно обжаловать решение структурного подразделения по социальной защите населения, если статус ВПЛ отменили неправомерно.

"Решение, действия или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц при наличии оснований могут быть обжалованы в окружном административном суде", — добавили юристы.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинское правительство продлило выплату средств на проживание для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. То есть помощь переселенцы будут получать до 1 марта 2024 года.

Также мы писали, что в Украине расширили право граждан на выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь на такую помощь могут претендовать владельцы разрушенного жилья из-за боевых действий или обстрелов РФ.