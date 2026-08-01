Виплата українських пенсій за кордоном: яких правил дотримуватися для відновлення нарахувань

Пенсіонерки сидять на лавці в парку, чоловік з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців залишаються за кордоном, тоді як інші роздумують над виїздом в іншу країну через повномасштабну війну з Росією. Деякі громадяни хвилюються, що після виїзду їм призупинять нараховувати пенсію. Однак панікувати через це не варто — виплати можна відновити, якщо зробити усе правильно.

Про це написала у своєму Telegram-каналі представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, Ольга Алтуніна, інформує Новини.LIVE.

Причина скасування пенсії

Найчастіше це стається через те, що пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікації або у Пенсійному фонді України (ПФУ) відсутні відомості про неотримання пенсії від РФ. Остання умова стосується пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій України.

Щоб відновити виплату пенсії, треба пройти фізичну ідентифікацію.

Як пройти фізичну ідентифікацію онлайн через Дію

Знадобляться два цифрові пристрої (смартфон, ноутбук тощо):

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один — для роботи на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

інший — для роботи в мобільному застосунку Дія.

Процес фізичної ідентифікації відбувається так:

Авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або в застосунку Пенсійного фонду України. Ідентифікація за фото. Після успішного входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ або в застосунку ідентифікація вважається пройденою.

Як пройти фізичну ідентифікацію під час відеоконференція з ПФУ

Подайте заяву до ПФУ. Отримайте дані про дату і час відеоконференції (інформацію пришлють на електронну пошту). Під час інтерв'ю дайте відповіді на запитання, покажіть паспорт.

Після відеоінтерв'ю територіальний орган ПФУ ухвалить рішення про встановлення або невстановлення особи одержувача виплат.

Як пройти фізичну ідентифікацію у закордонній дипломатичній установі

Для відновлення пенсійних виплат необхідно отримати документ, який підтверджує, що людина жива, та надіслати його разом із заявою про поновлення виплати пенсії до територіального органу Пенсійного фонду України рекомендованим поштовим відправленням або подати онлайн через вебпортал ПФУ, підписавши документи кваліфікованим електронним підписом.

Що робити українцям, які приїхали з ТОТ

Такі громадяни, як пояснила Алтуніна, мають повідомити ПФУ про те, що країна-агресор не платила їм пенсії. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або під час проходження відеоідентифікації.

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