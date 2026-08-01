Выплата украинских пенсий за рубежом: какие правила необходимо соблюдать для возобновления начислений

Отмена пенсии после выезда за границу: как возобновить выплаты
Многие украинцы остаются за границей, в то время как другие задумываются о выезде в другую страну из-за полномасштабной войны с Россией. Некоторые граждане опасаются, что после выезда им приостановят начисление пенсии. Однако паниковать по этому поводу не стоит — выплаты можно возобновить, если сделать все правильно.
Об этом написала в своём Telegram-канале представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооружённой агрессии РФ, Ольга Алтунина, сообщает Новини.LIVE.
Причина приостановки выплаты пенсии
Чаще всего это происходит из-за того, что пенсионер не прошел физическую идентификацию или в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отсутствуют сведения о неполучении пенсии от РФ. Последнее условие касается пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий Украины.
Чтобы возобновить выплату пенсии, необходимо пройти физическую идентификацию.
Как пройти физическую идентификацию онлайн через Дию
Понадобятся два цифровых устройства (смартфон, ноутбук и т. п.):
- одно — для работы на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- другое — для работы в мобильном приложении Дія.
Процесс физической идентификации происходит следующим образом:
- Авторизация в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в приложении Пенсионного фонда Украины.
- Идентификация по фотографии. После успешного входа в личный кабинет на веб-портале ПФУ или в приложении идентификация считается пройденной.
Как пройти физическую идентификацию во время видеоконференции с ПФУ
- Подайте заявление в ПФУ.
- Получите данные о дате и времени видеоконференции (информация будет отправлена на электронную почту).
- Во время собеседования ответьте на вопросы, предъявите паспорт.
После видеоинтервью территориальный орган ПФУ примет решение об установлении или неустановлении личности получателя выплат.
Как пройти физическую идентификацию в зарубежном дипломатическом учреждении
Для возобновления пенсионных выплат необходимо получить документ, подтверждающий, что человек жив, и отправить его вместе с заявлением о возобновлении выплаты пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Украины заказным почтовым отправлением или подать онлайн через веб-портал ПФУ, подписав документы квалифицированной электронной подписью.
Что делать украинцам, приехавшим из ТОТ
Такие граждане, как пояснила Алтунина, должны сообщить ПФУ о том, что страна-агрессор не выплачивала им пенсии. Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале ПФУ или во время прохождения видеоидентификации.
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