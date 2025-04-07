Бензин в Україні може подешевшати на 3 гривні — експерт назвав причину

Автомобілі біля АЗС. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Падіння світових цін на нафту може призвести до подешевшання пального в Україні. Ціни на бензин і дизпальне можуть знизитися на 3 грн за літр.

Про це заявив в етері програми День.LIVE директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Як зміняться ціни на пальне в Україні

За його словами, для того, щоб на українському ринку пального відбулися зміни, низькі ціни на нафту мають протриматися хоча б два тижні.

"За цей період відбудеться відновлення запасів пального в Україні. Той буфер, який є сьогодні, дорогий, буде реалізовано, а в мережу надійде дешевше пальне", — сказав він.

На думку експерта, якщо нафта буде дешевшати, то літр дизельного пального на АЗС коштуватиме нижче 50 грн, а бензину — близько 50 грн.

"Це непогано, але для нас, нагадаю, основна ціль — щоби агресор заробляв менше на нафті", — підкреслив Куюн.

Скільки зараз коштує бензин і дизель

Станом на 7 квітня, як свідчать дані на сайті Мінфін, літр бензину А-95 на українських АЗС у середньому коштує 55,8 грн, дизель — 54,4 грн, а автогаз — 36,08 грн.

Про що ще варто знати

З 1 травня в бензин, який потраплятиме на українські АЗС, домішуватимуть спирт, тож водіям продаватимуть біоетанол. На думку аналітика Консалтингової групи А-95 Артема Куюна, на практиці це означатиме, що автовласники отримуватимуть пальне невідомої якості, адже в Україні відсутній контроль за домішками.

"Я так розумію: трейдер просто буде казати, що купив бензин з біоетанолом і вже імпортував таким, це зазначено в документах закордонного виробника. Або скаже, мовляв, імпортував бензин без етанолу як сировину, купив етанол і змішав", — зазначив Куюн.

Раніше ми розповідали, як відрізняються ціни на бензин у Польщі та Україні. Виявляється, українські водії витрачають менше на те, щоби заправити свою автівку. Ще ми порівнювали ціни на пальне в Україні та країнах ЄС.