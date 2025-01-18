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Ціни на пальне у Польщі — на скільки в Україні дешевший бензин

18 січня 2025 14:45
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне у Польщі 2025 році — порівняння з цінами в Україні
Ціни на АЗС Польщі. Фото: innpoland.pl
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на пальне постійно змінюються у всьому світі і часто не в сторону здешевшання. Так відбувається не тільки в Україні, тому що на вартість бензину, дизелю, чи автогазу на АЗС впливає велика кількість факторів. Втім, завжди цікаво дізнатись, скільки на пальне витрачають водії в інших країнах і порівняти з цінами в Україні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує пальне у Польщі у січні 2025 року, а також порівнюють ціни на місцевих АЗС з українськими.

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Скільки коштує пальне у Польщі

Інформацію про вартість пального у сусідній країні ми брали з провідного польського порталу про автомобілі AutoCentrum.pl.

  • А-98 — 6,88 злотих (69,90 грн/л);
  • А-95 — 6,12 злотих (62,17 грн/л);
  • дизельне пальне — 6,27 злотих (63,70 грн/л);
  • скраплений газ — 3,22 злотих (32,71) грн/л.

Ціни на пальне в Україні

Актуальні дані про вартість пального в Україні ми брали з одного з найбільших автомобільних сайтів України Auto.Ria.

  • А-95+ — 59,70 грн/л (на 17% дешевше);
  • А-95 — 56,40 грн/л (на 10% дешевше);
  • дизельне пальне — 54,05 грн/л (на 17% дешевше);
  • скраплений газ — 36,77 грн/л (на 11% дорожче).

Як бачимо, ціни на бензин та дизельне пальне у Польщі на 10-17% вижчы ніж в Україні. При цьому ціни на скраплений газ вищі саме на українських АЗС. В середньому в Україні автогаз коштує на 11% дорожче.

Нагадаємо, ми порівнювали ціни на пальне в Україні та країнах ЄС. Серед європейських країн в Україні наразі найдешевші бензин та дизельне пальне.

Крім того, з 1 січня 2025 року український авторинок зазнав значних змін. Вони вплинули на автовласників та компанії, що працюють у сфері автомобільного бізнесу.

ціни на паливо Польща бензин авто паливо

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