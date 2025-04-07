Бензин в Украине может подешеветь на 3 гривны — эксперт назвал причину

Автомобили возле АЗС. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Падение мировых цен на нефть может привести к удешевлению топлива в Украине. Цены на бензин и дизтопливо могут снизиться на 3 грн за литр.

Об этом заявил в эфире программы День.LIVE директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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По его словам, для того, чтобы на украинском рынке топлива произошли изменения, низкие цены на нефть должны продержаться хотя бы две недели.

"За этот период произойдет восстановление запасов топлива в Украине. Тот буфер, который есть сегодня, дорогой, будет реализован, а в сеть поступит более дешевое топливо", — сказал он.

По мнению эксперта, если нефть будет дешеветь, то литр дизельного топлива на АЗС будет стоить ниже 50 грн, а бензина — около 50 грн.

"Это неплохо, но для нас, напомню, основная цель — чтобы агрессор зарабатывал меньше на нефти", — подчеркнул Куюн.

Сколько сейчас стоит бензин и дизель

По состоянию на 7 апреля, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, литр бензина А-95 на украинских АЗС в среднем стоит 55,8 грн, дизель — 54,4 грн, а автогаз — 36,08 грн.

О чем еще стоит знать

С 1 мая в бензин, который будет попадать на украинские АЗС, будут примешивать спирт, поэтому водителям будут продавать биоэтанол. По мнению аналитика Консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, на практике это будет означать, что автовладельцы начнут получать топливо неизвестного качества, ведь в Украине отсутствует контроль за примесями.

"Я так понимаю: трейдер просто будет говорить, что купил бензин с биоэтанолом и уже импортировал таким, это указано в документах зарубежного производителя. Или скажет, мол, импортировал бензин без этанола как сырье, купил этанол и смешал", — отметил Куюн.

Ранее мы рассказывали, как отличаются цены на бензин в Польше и Украине. Оказывается, украинские водители тратят меньше на то, чтобы заправить свою машину. Еще мы сравнивали цены на топливо в Украине и странах ЕС.