Порівняння цін на пальне: Україна, ЄС та США у 2024 році

Порівняння цін на пальне в Україні, США та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на пальне в Україні наразі є досить стабільними. За рік вартість бензину, та автогазу на українських АЗС зросла приблизно на 2-3 гривні, а ціни на дизельне пальне наразі навіть менші ніж торік. Втім, експерти очікують, що вже найближчим часом вартість пального може істотно зрости. На це можуть вплинути одразу декілька факторів.

Новини.LIVE вирішили порівняти скільки коштує бензин, автогаз та дизельне пальне в Україні та яки ціни на них у США та країнах ЄС.

Читайте також:

Порівняння вартості пального в Україні, США та країнах ЄС

Для порівняння цін ми використовували дані про вартість пального на українських АЗС з одного з найбільших автомобільних порталів України Auto.Ria. Ціни на паливо в країнах ЄС та США були зібрані з відкритих джерел, включаючи офіційні урядові сайти та ресурси паливних компаній. Слід зазначити, що вартість пального постійно змінюється, а також може значно відрізнятися навіть у межах однієї країни.

Порівняння вартості пального в Україні, США та країнах ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння вартості пального в Україні, США та країнах ЄС Країна Ціни на А-95+ в євро Різниця цін Ціни на А-95 в євро Різниця цін Ціни на ДП в євро Різниця цін Ціни на автогаз в євро Різниця з цін Україна 1,32 - 1,26 - 1,18 - 0,80 - Австрія 1,73 +31,1% 1,50 +19% 1,55 +31,4% 1,18 +47,5% Бельгія 1,71 +29,5% 1,65 +31% 1,76 +49,2% 0,97 +21,3% Болгарія 1,53 +15,9% 1,29 +2,4% 1,30 +10,2% 0,63 -22,2% Угорщина 1,60 +21,2% 1,50 +19% 1,53 +29,7% 0,91 +13,8% Німеччина 1,80 +36,4% 1,74 +38,1% 1,62 +37,3% 1,05 +31,3% Великобританія 2,42 +83,3% 2,13 +69% 1,91 +61,7% 1,14 +42,5% Іспанія 1,67 +26,5% 1,51 +19,8% 1,42 +20,3% 0,94 +17,5% Італія 1,92 +45,5% 1,76 +39,7% 1,66 +40,7% 0,72 -10% Польща 1,57 +18,9% 1,42 +12,7% 1,44 +22% 0,75 -6,3% Португалія 1,87 +41,7% 1,74 +38,1% 1,65 +39,8% 0,91 +13,8% Румунія 1,49 +12,9% 1,93 +53,2% 1,43 +21,2% 0,72 -10% Франція 1,83 +38,6% 1,75 +38,9% 1,66 +40,7% 1,00 +25% Чехія 1,50 +13,6% 1,41 +11,9% 1,38 +16,9% 0,70 -12,5% США 3,68 +178,8% 3,33 +164,3% 3,33 +182,2% 2,35 +193,6%

Як бачимо, серед європейських країн та США в Україні наразі найдешевші бензин та дизельне пальне. Найбільш подібні до українських ціни на ці види пального можна знайти у Болгарії та Чехії. Наприклад звичайний А-95 у Болгарії коштує всього на 2,4% більше ніж в Україні.

Найдорожчі бензин та дизельне пальне в Сполучених Штатах Америки. Ціни на місцевих АЗС подекуди втричі вищі, ніж в Україні.

Якщо ж брати ціни на автогаз, то в Болгарії, Італії, Румунії, Польщі та Чехії цей вид пального дешевший ніж в Україні. Найменші ціни на нього можна знайти в Болгарії. В середньому вартість автогазу в цій країні більш ніж на 20% нижча.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Експерти прогнозують, що вже з початку 2025 року ціни на пальне в Україні можуть зрости на 4 гривні за літр. Подорожчання буде викликано одразу кількома факторами: запровадженням авансового платежу на прибуток АЗС, ухваленням закону про мінімальні запаси пального та підвищенням акцизів, яке заплановано на 1 січня 2025 року.

На це звернув увагу засновник логістичної групи компаній "Прайм" та експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін у своєму дописі на Facebook.

За його словами, запровадження авансового платежу на прибуток АЗС призведе до того, що кожна автозаправна станція буде зобов'язана щомісяця сплачувати податок на прибуток у розмірі 60 тисяч гривень, незалежно від фактичного прибутку.

Очікується, що цей закон буде підписано найближчим часом і це додасть близько 1 гривні до вартості кожного літра палива. Льоушкін зазначив, що торкнеться це переважно дискаунтерів — заправок з низькими цінами.

Крім того, починаючи з 24 грудня 2024 року всі імпортери та виробники палива будуть зобов'язані резервувати 3% від обсягів та зберігати їх. Це за оцінками експерта, збільшить вартість палива ще на 1,5 гривні за літр. Додатково заплановане підвищення акцизів з 1 січня 2025 року, за прогнозами, призведе до збільшення ціни палива ще на 1,5 гривні за літр.

Втім, за словами Льоушкіна, є невеликий шанс, що ціни на пальне зростуть не так істотно. Це може відбутись в разі значного здешевшання світових котирувань на нафту. Експерт припускає, що зниження цін на нафту на 5–7 доларів може тимчасово пом'якшити ситуацію для автомобілістів, знизивши вартість палива на 1–2 гривні за літр. Однак ймовірність такого сценарію він оцінив не вище ніж 50%.

Також Льоушкін зазначив, що ринок, передбачаючи зростання цін, ймовірно, поповнить запаси палива до рекордних обсягів. Це дозволить зробити зростання цін поступовішим, розтягнувши його аж до середини лютого.

"У сухому залишку можна сказати одне — пристібайте ремені прямо з кінця грудня. Ще місяць порадійте цінам, ось акції, Чорні п'ятниці. Може ще під Миколайчика щось вам запропонують. Кайфаніть наостанок", — додав він.

А ось директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн робить не настільки песимістичний прогноз. За його словами ціна на бензин в Україні багато в чому буде залежати від світових цін на нафту, а спрогнозувати, якою буде її вартість наступного року вкрай складно.

Експерт наголосив, що на ринок палива впливають багато чинників, включаючи політичні події, війни, а також природні катастрофи. Ці обставини важко передбачити, тому вартість палива у 2025 році залежатиме від загального розвитку ситуації, і поки що можна дати лише орієнтовні прогнози.

"Якщо подивитися на ситуацію, якою вона є зараз, то ціна на нафту наступного року зростати не повинна. Адже видобуток дуже великий, тобто її більш ніж потрібно. До того ж ціна у 2024-му впала в середньому за рік приблизно до 75 доларів з барель, у 2022 році це було на рівні 110 доларів, а 2023-го — орієнтовно 90 доларів" — додав експерт.

Також за словами Куюна, наразі країни ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) зберігають квоти на видобуток нафти, дотримуючись графіків її зниження. Спочатку планувалося підвищення цін, проте на тлі падіння вартості нафти ці плани було тимчасово відкладено.

При цьому привертають увагу слова Дональда Трампа, який заявив про намір збільшити обсяги видобутку нафти. США, як один із найбільших нафтовидобувачів у світі, прагнуть таким чином домогтися зниження цін на пальне. Якщо це станеться, світові ціни на бензин можуть значно знизитися.

Щодо регіонального ринку, Куюн зазначає, що останнім часом спостерігається надлишок бензину. Ситуація змінилася після запуску великого нафтопереробного заводу в Нігерії, який перетворив цю країну на великого експортера нафтопродуктів. Це відкриває додаткові можливості для постачання палива, що може сприяти зниженню цін на бензин. Однак дизельне пальне ця тенденція не торкнеться.

"Що буде з цінами на дизель у 2025 році — точно сказати не можна, бо це абсолютно різні за своїми масштабами продукти. Дизельного пального в Європі споживають в три або в чотири рази менше. Європа його багато імпортує, тоді як бензин вимушена експортувати", — наголосив Куюн.

З приводу акцизів експерт зазначив, що їхнє коригування, ймовірно, буде незначним. Якщо закупівельні ціни на паливо знижуватимуться, це може компенсувати зростання вартості, спричинене податковими змінами. Подібна ситуація спостерігалася у вересні 2024 року, коли очікувався стрибок цін через збільшення акцизу, але ні бензин, ні дизель не подорожчали. Є ймовірність, що у січні 2025 року ситуація буде аналогічною.

Що відбувається зі світовими цінами на нафту

У грудні ОПЕК вп'яте поспіль переглянула у бік зменшення прогнози зростання попиту на нафту на поточний та наступний роки. Скорочення прогнозу на 2024 рік стало найбільшим з моменту ухвалення членами картелю рішення щодо продовження обмежень на видобуток.

У щомісячному звіті ОПЕК повідомила, що тепер очікує зростання світового попиту на нафту у 2024 році на 1,61 млн барелів на добу, тоді як місяцем раніше прогноз становив 1,82 млн барелів на добу.

Основними причинами перегляду прогнозу стали уповільнення попиту в Китаї, Індії, інших країнах Азії, а також на Близькому Сході та Африці. За даними ОПЕК, у жовтні 2024 року попит на нафту в Китаї знизився на 81 тис. барелів на добу в річному обчисленні.

Крім того, ОПЕК переглянула прогноз на 2025 рік, зменшивши очікуване зростання світового попиту на нафту до 1,45 млн барелів на добу з раніше прогнозованих 1,54 млн барелів.

Істотне падіння цін на нафту прогнозують і у звіті Світового банку про товарні ринки. Згідно з прогнозом, наступного року світова пропозиція нафти перевищуватиме попит у середньому на 1,2 млн барелів на добу. Подібний надлишок спостерігався лише двічі за останні десятиліття — у період зупинок, спричинених пандемією 2020 року, і під час обвалу цін на нафту 1998 року.

Однією з основних причин надвиробництва називається ситуація в Китаї, де уповільнення промислового виробництва супроводжується зростанням продажів електромобілів. Додатковим фактором стане очікуване збільшення видобутку нафти у країнах, які не входять до угоди ОПЕК+.

Якщо ОПЕК+ відмовиться від добровільного скорочення обсягів видобутку, як раніше обговорювалося, це може посилити надлишок пропозиції та призвести до подальшого зниження цін на нафту.

Раніше в "Інфляційному звіті" Національного банку України йшлося про те, що підвищення акцизних податків, запроваджене з 1 вересня, вплинуло на вартість зрідженого газу. У документі зазначається, що у 2025 році очікується зростання цін на бензин та дизельне пальне.

Крім цього, з 1 січня 2025 року український авторинок очікують значні зміни. Вони торкнуться автовласників та компанії, чия діяльність пов'язана з автомобільною сферою.