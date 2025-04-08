Румунія планує обмежити транзит українського зерна — коли це станеться

Людина тримає на долоні пшеницю. Фото: УНІАН

Румунія у 2025 році може запровадити обмеження на транзит українського зерна. Це станеться, якщо на президентських виборах перемогу здобуде колишній премʼєр-міністр країни Віктор Понта.

Про свої наміри політик заявив журналістам агентства Reuters.

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За словами Понти, він планує закрити доступ до чорноморських портів країни, оскільки наявність українського зерна "шкодить інтересам румунських фермерів".

"В останні роки існувала політика надання переваги українському зерну для доступу до портових потужностей, але це шкодило румунському зерну. Фермери сильно постраждали від цього", — сказав він.

Водночас кандидат у президенти обіцяє не відмовляти в інших заходах підтримки. Так, Понта каже, що не перешкоджатиме транзиту зброї в Україну та збереже програму з підготовки українських пілотів.

Зауважимо, що повторні президентські вибори в Румунії відбудуться у травні цього року. Голосування, які відбулися торік у грудні, ЦВК довелося анулювати через російське втручання.

Про що ще варто знати

Торгівельний безвіз між Україною та Європейським Союзом діятиме до 5 червня 2025 року, і в ЄС наразі не повідомляли про свій намір пролонгувати угоду. При цьому багато країн блоку не хочуть продовження домовленостей, оскільки вбачають негативні наслідки для власного торговельного сектору.

Відмова від угоди вплине на бізнес-процеси та сформує кризові умови. Серед потенційних проблем — призупинення діяльності підприємств, проблеми з забезпеченням населення продовольством тощо.

Тим часом стало відомо, що в Україні стало складніше повертати незаконно відчуженні земельні ділянки. Так, 7 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Також ми розповідали, чому угода про корисні копалини між США та Україною дуже важлива для Дональда Трампа. Так, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що свої попередні гучні обіцянки президент Америки так і не зміг реалізувати.