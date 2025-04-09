Урожай пшеницы в Украине — что будет в 2025 году

Пшеница в поле. Фото: УНИАН

В Украине ожидается самый низкий за последние пять лет урожай пшеницы из-за полномасштабной войны с Россией. Тогда как страны Европейского Союза в 2025 году заготовят 135,5 млн тонн зерновых — это на 12% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Отмечается, что аграрии Европы могут себе позволить расширять площади под посев пшеницы, тогда как Украина потеряла определенную часть своих территорий. К тому же многие земли остаются заминированными, что делает невозможным проведение широкой посевной кампании.

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет. Что обусловлено влиянием военных действий", — сказано в сообщении.

Проблемы с урожаем могут возникнуть и на России, однако по другим причинам:

посевные площади там сокращаются;

поля перенасыщены влагой.

В целом мировое производство пшеницы в 2025 году составит 795 млн тонн. Что соответствует уровню предыдущего года.

При этом прогнозируется, что уровень общего потребления зерновых в мире в сезоне 2024/2025 годов будет на отметке в 2,868 млрд тонн. Это:

на 1,3 млн тонн больше, чем предполагалось в прошлом месяце;

на 0,9% выше уровня сезона 2023/2024 годов.

Посевная кампания 2025 в Украине — детали

В конце марта заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что в этом году аграрии планируют посеять 23 миллиона зерновых, озимых и яровых культур. Посевная кампания уже продолжается, несмотря на трудности, с которыми столкнулись в начале товаропроизводители.

"Это еще фактически нам с осени 2024 года перешло, ведь тогда посев озимых культур заканчивался в ноябре. Это не характерно для таких поздних работ, а бесснежная зима привела к тому, что на полях просто банально не хватало влаги", — отметил Марчук.

Тем временем напомним, что в Евросоюзе еще не решили судьбу соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Срок действия нынешних договоренностей истекает в июне этого года.

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