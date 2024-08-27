ПриватБанк допустил списание 250 тыс. гривен клиента — вернут ли деньги

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на систему безопасности, которая допустила несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен, часть из которых — кредитные.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Несанкционированное списание денег в ПриватБанке

Как рассказал клиент финучреждения, который проживает в Никополе, у него противоправно были сняты средства в сумме 250 тыс. гривен, в частности, 75 тыс. гривен — с кредитной карты.

"17.08.2024 г. с моих карт "Приват Банка" мошенническим путем были сняты средства в сумме 250 тыс. грн. Средства были сняты отдельно с кредитной карты 5457 0822 5874 0518 в сумме 75 000 грн. карту не заказывал, мне ее банк оформил без моего желания и просьбы оформить ее. Средства были сняты без уведомления на телефон, на период мошенничества мой телефон был выключен", — говорится в сообщении.

Украинец подчеркнул, что в банке элементарно не сработала система оповещения о мошенническом снятии средств. Банк не запросил подтверждение финансовых операций. В итоге ему самому пришлось звонить в финучреждение и обращаться в киберполицию.

"То есть безопасность банка не сработала. Кроме того, кредитная история по этому вкладу была открыта 19.08.2024 г., когда все карточки были уже заблокированы. Заявление в киберполицию подано. По данному делу возбуждено уголовное расследование 12024041340001047 от 19.08.2024г.", — отметил клиент.

Ответ ПриватБанка

В банке извинились за возникновение такой ситуации, подчеркнув, что несмотря на желание защитить и уберечь клиентов от мошенников, финучреждение ограничено в своих возможностях.

"Приветствуем. Нам очень досадно, что возникла такая ситуация. Заявка по мошенничеству со стороны банка подана. Исходя из описанной ситуации, несмотря на все желание защитить и уберечь своих клиентов от мошенников, Банк ограничен в своих возможностях. Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. В то же время, отметим, что правоохранители могут получить всю необходимую информацию по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу", — ответили в банке.

Там добавили, что стоит ознакомиться на портале с некоторыми советами, которые не позволят клиентам попасть на крючок мошенников, по ссылке.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, Приватбанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.

Также мы писали, что ПриватБанк предлагает своим клиентам вдвое снижены тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.