ПриватБанк допустил списание 250 тыс. гривен клиента — вернут ли деньги

Система безопасности "ПриватБанка" допустила списание 250 тыс. грн клиента — детали
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на систему безопасности, которая допустила несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен, часть из которых — кредитные.
Об этом сообщается на портале "Минфин".
Несанкционированное списание денег в ПриватБанке
Как рассказал клиент финучреждения, который проживает в Никополе, у него противоправно были сняты средства в сумме 250 тыс. гривен, в частности, 75 тыс. гривен — с кредитной карты.
"17.08.2024 г. с моих карт "Приват Банка" мошенническим путем были сняты средства в сумме 250 тыс. грн. Средства были сняты отдельно с кредитной карты 5457 0822 5874 0518 в сумме 75 000 грн. карту не заказывал, мне ее банк оформил без моего желания и просьбы оформить ее. Средства были сняты без уведомления на телефон, на период мошенничества мой телефон был выключен", — говорится в сообщении.
Украинец подчеркнул, что в банке элементарно не сработала система оповещения о мошенническом снятии средств. Банк не запросил подтверждение финансовых операций. В итоге ему самому пришлось звонить в финучреждение и обращаться в киберполицию.
"То есть безопасность банка не сработала. Кроме того, кредитная история по этому вкладу была открыта 19.08.2024 г., когда все карточки были уже заблокированы. Заявление в киберполицию подано. По данному делу возбуждено уголовное расследование 12024041340001047 от 19.08.2024г.", — отметил клиент.
Ответ ПриватБанка
В банке извинились за возникновение такой ситуации, подчеркнув, что несмотря на желание защитить и уберечь клиентов от мошенников, финучреждение ограничено в своих возможностях.
"Приветствуем. Нам очень досадно, что возникла такая ситуация. Заявка по мошенничеству со стороны банка подана. Исходя из описанной ситуации, несмотря на все желание защитить и уберечь своих клиентов от мошенников, Банк ограничен в своих возможностях. Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. В то же время, отметим, что правоохранители могут получить всю необходимую информацию по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу", — ответили в банке.
Там добавили, что стоит ознакомиться на портале с некоторыми советами, которые не позволят клиентам попасть на крючок мошенников, по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, Приватбанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.
Также мы писали, что ПриватБанк предлагает своим клиентам вдвое снижены тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.
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