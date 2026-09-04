Виплати на дітей пропонують збільшити: яку суму просять батьки у Кабміна

Мати з маленькою дитиною. Фото: Magnific

Для родини з маленькою дитиною звичайні щомісячні витрати швидко перетворюються на значну суму. Підгузки, харчування, одяг, засоби гігієни, ліки — усе це постійно потребує грошей. Тому нинішньої виплати у 860 гривень на дітей часто не вистачає. Через це українці просять уряд переглянути цю суму і збільшити її у кілька разів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію №41/010831-26еп.

Реклама

Справа у тому, що у 2026 році держава запровадила окрему щомісячну допомогу для догляду за дитиною до одного року. Її розмір становить 7000 гривень на місяць, а для догляду за дитиною з інвалідністю — 10 500 гривень. Право на цю виплату мають, зокрема, сім’ї, у яких на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

Водночас частина батьків маленьких дітей продовжує отримувати 860 гривень. Саме цю різницю автори електронної петиції вважають несправедливою.

У петиції пропонують переглянути розмір допомоги, яку отримують сім’ї за старими правилами, та підвищити її з 860 до 7000 гривень на місяць.

Читайте також:

Чому назріли зміни

Ініціатори наголошують, що за останні роки витрати на дітей помітно зросли. Для сім’ї, де один із батьків доглядає за малюком і через це не може повноцінно працювати, нинішня сума допомоги практично не покриває навіть частини необхідних витрат. Особливо гостро це відчувається у перший рік життя дитини.

Автори звернення вважають, що розмір державної підтримки не має залежати від того, коли саме народилася дитина. На їхню думку, сім’ї з однаковими потребами мають отримувати співмірну допомогу незалежно від дати народження малюка.

Що просять у Кабміну

У петиції пропонують:

переглянути розмір виплати у 860 гривень;

збільшити її до 7000 гривень на місяць;

поширити новий розмір на сім’ї, які вже отримують допомогу за старими правилами;

запровадити перерахунок для тих, хто має право на державну підтримку у 2026 році;

надалі регулярно переглядати та індексувати виплати з урахуванням інфляції, вартості життя та реальних витрат на дитину.

Тобто пропонується змінити сам підхід до виплат, щоб їхній розмір не втрачав актуальності через зростання цін.

Важливо, що поки що йдеться саме про пропозицію, викладену в електронній петиції. Щоб вона стала підставою для відповідних змін, необхідно, аби ініціатива набрала необхідну кількість голосів та була розглянута Кабінетом Міністрів.

Раніше Новини.LIVE писали про пільги для дітей ВПО. У 2026 році першокласникам можуть виплатити 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра", а учні та студенти мають право на безоплатне харчування, стипендії та пільгове проживання в гуртожитках за визначених умов. Діти ВПО також можуть отримати 14 165 гривень на оздоровлення, а для усиновлювачів передбачена окрема державна підтримка.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля житла за державним ваучером може позбавити ВПО виплат. Платити припиняють із місяця, наступного після придбання квартири, і це стосується також дітей. Водночас допомогу можуть зберегти, якщо житло непридатне для проживання, має менш як 13,65 кв. м на людину або придбане в кредит із першим внеском до 100 000 гривень.