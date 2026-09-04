Выплаты на детей предлагают увеличить: какую сумму просят родители у Кабмина

Мама с маленьким ребенком. Фото: Magnific

Для семьи с маленьким ребенком обычные ежемесячные расходы быстро превращаются в значительную сумму. Подгузники, питание, одежда, средства гигиены, лекарства — все это постоянно требует денег. Поэтому нынешней выплаты в размере 860 гривен на детей часто не хватает. Из-за этого украинцы просят правительство пересмотреть эту сумму и увеличить ее в несколько раз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию № 41/010831-26эп.

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Дело в том, что в 2026 году государство ввело отдельное ежемесячное пособие на уход за ребенком до одного года. Его размер составляет 7000 гривен в месяц, а на уход за ребенком с инвалидностью — 10 500 гривен. Право на эту выплату имеют, в частности, семьи, в которых на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

В то же время часть родителей маленьких детей продолжает получать 860 гривен. Именно эту разницу авторы электронной петиции считают несправедливой.

В петиции предлагается пересмотреть размер пособия, которое получают семьи по старым правилам, и повысить его с 860 до 7000 гривен в месяц.

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Почему назрели изменения

Инициаторы подчеркивают, что за последние годы расходы на детей заметно выросли. Для семьи, где один из родителей ухаживает за малышом и из-за этого не может полноценно работать, нынешняя сумма помощи практически не покрывает даже части необходимых расходов. Особенно остро это ощущается в первый год жизни ребенка.

Авторы обращения считают, что размер государственной поддержки не должен зависеть от того, когда именно родился ребенок. По их мнению, семьи с одинаковыми потребностями должны получать соразмерное пособие независимо от даты рождения малыша.

Что просят у Кабмина

В петиции предлагается:

пересмотреть размер выплаты в 860 гривен;

увеличить ее до 7000 гривен в месяц;

распространить новый размер на семьи, которые уже получают помощь по старым правилам;

ввести перерасчет для тех, кто имеет право на государственную поддержку в 2026 году;

в дальнейшем регулярно пересматривать и индексировать выплаты с учетом инфляции, стоимости жизни и реальных расходов на ребенка.

То есть предлагается изменить сам подход к выплатам, чтобы их размер не терял актуальности из-за роста цен.

Важно, что пока речь идет именно о предложении, изложенном в электронной петиции. Чтобы она стала основанием для соответствующих изменений, необходимо чтобы инициатива набрала нужное колличество голосов и была рассмотрена Кабинетом Министров.

Ранее Новини.LIVE писали о льготах для детей ВПЛ. В 2026 году первоклассникам могут выплатить 5000 гривен по программе "Пакет школьника", а ученики и студенты имеют право на бесплатное питание, стипендии и льготное проживание в общежитиях при определенных условиях. Дети ВПЛ также могут получить 14 165 гривен на оздоровление, а для усыновителей предусмотрена отдельная государственная поддержка.

Также Новини.LIVE сообщали, что покупка жилья по государственному ваучеру может лишить ВПЛ выплат. Выплаты прекращаются со следующего месяца после приобретения квартиры, и это касается также детей. В то же время помощь может быть сохранена, если жилье непригодно для проживания, имеет площадь менее 13,65 кв. м на человека или приобретено в кредит с первоначальным взносом до 100 000 гривен.