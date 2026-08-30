Чорнобильська компенсація для дітей: скільки можна отримати у 2026 році

Діти в школі. Фото: УНІАН

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у певних випадках можуть отримувати щомісячну грошову компенсацію за харчування. Йдеться, зокрема, про дітей, які навчаються на територіях радіоактивного забруднення, евакуйованих із зони відчуження, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи. Виплата залежить від віку дитини та кількості навчальних днів, коли вона не харчувалася у закладі освіти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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У якому розмірі виплачують компенсацію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №155, розмір щомісячної компенсації становить:

360 гривень — для дітей від 6 до 10 років;

370 гривень — для дітей від 11 до 14 років;

380 гривень — для дітей від 15 до 18 років.

Гроші виплачують до досягнення дитиною повноліття. Сума розраховується пропорційно навчальним дням, у які дитина не харчувалася в їдальні закладу освіти.

Хто може отримувати гроші

Компенсація передбачена для кількох категорій дітей. Зокрема, йдеться про тих, хто:

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навчається у закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення;

був евакуйований із зони відчуження;

має інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи;

проживав у зоні безумовного (обов’язкового) відселення від моменту аварії до відселення.

У всіх цих випадках право на компенсацію пов’язане з тим, що дитина не отримує харчування у закладі освіти.

Коли дитина може отримати компенсацію

Гроші можуть виплачувати, якщо дитина навчається за індивідуальною формою, зокрема через педагогічний патронаж, але залишається в обліковому складі закладу освіти. Також виплата передбачена за дні, коли дитина не відвідувала школу через хворобу. У такому випадку потрібна довідка з лікарні, а навчальний заклад видає батькам документ про період відсутності дитини.

Ще одна підстава — стан здоров’я, через який дитині потрібна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання. Компенсацію також виплачують, якщо в закладі освіти відсутні умови для харчування дітей або заклад не забезпечив їм безоплатне харчування.

Як підтверджують право на виплату

У випадках, коли дитина навчається вдома за станом здоров’я, батькам видають спеціальну довідку для подання за місцем роботи, навчання або служби.

Якщо дитина пропускає заняття через хворобу, знадобиться довідка з лікарні та документ від закладу освіти про період її відсутності.

Для спеціальної дієти потрібен лікарський висновок. Якщо у школі чи іншому закладі освіти відсутні умови для харчування, це підтверджує місцевий орган влади.

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