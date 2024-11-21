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Сімейним лікарям підвищать зарплати — коли зростуть виплати

21 листопада 2024 14:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зарплати медикам — коли сімейним лікарям будуть платити більше
Лікар на прийомі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наступного року сімейні лікарі зможуть заробляти більше завдяки підвищенню капітаційної ставки. Це дозволить медикам отримувати гідні виплати за якісне обслуговування пацієнтів, що стимулюватиме підвищення рівня медичних послуг.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, передає "Суспільне".

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Коли сімейним лікарям підвищать зарплати

За його словами, у бюджеті на 2025 рік заплановано підвищення капітаційної ставки — суми, яку виплачують за обслуговування одного пацієнта. Ця сума залежить від кількості звернень пацієнта до лікаря. Наразі вона становить 786 гривень 65 копійок, але очікується її зростання.

Ляшко пояснив, що у рамках реформи держава не встановлює фіксовані зарплати для лікарів. Рівень їхньої оплати праці залежить від рішень керівництва медичних закладів, які враховують обсяг фінансування, отриманого за надані медичні послуги.

"Тому для нас є два ключові пріоритети в системі. Ця система і реформа базувалася на ключовій людині — це пацієнт, але ми не повинні забути в системі іншу ключову людину — це медпрацівник", — наголосив міністр.

Ляшко не уточнив, на скільки саме планують підвищити капітаційну ставку у 2025 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, рівень заробітної плати фармацевтів в Україні значною мірою визначається регіоном і рівнем професійної підготовки. У великих містах і промислово розвинених областях доходи спеціалістів фармацевтичної галузі суттєво перевищують середні показники по країні.

Ми також писали, що з початку 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл в Україні щомісяця отримуватимуть надбавку в розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня ця сума зросте до 2 600 гривень. Доплата передбачена не лише для вчителів, а й для шкільних психологів, керівників гуртків та вихователів груп продовженого дня.

Віктор Ляшко МОЗ зарплати виплати гроші сімейний лікар

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