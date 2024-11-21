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Семейным врачам повысят зарплаты — когда вырастут выплаты

21 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты медикам — когда семейным врачам будут платить больше
Врач на приеме. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В следующем году семейные врачи смогут больше зарабатывать благодаря повышению капитационной ставки. Это позволит медикам получать достойные выплаты за качественное обслуживание пациентов, что будет стимулировать повышение медицинских услуг.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает "Суспільне".

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Когда семейным врачам повысят зарплаты

По его словам, в бюджете на 2025 год запланировано повышение капитационной ставки — суммы, выплачиваемой за обслуживание одного пациента. Эта сумма зависит от количества обращений пациента к врачу. В настоящее время она составляет 786 гривен 65 копеек, но ожидается ее рост.

Ляшко объяснил, что в рамках реформы государство не устанавливает фиксированные зарплаты врачам. Уровень их оплаты труда зависит от решений руководства медицинских учреждений, учитывающих объем финансирования, полученного за предоставленные медицинские услуги.

"Поэтому для нас есть 2 ключевых приоритета в системе. Эта система и реформа базировалась на ключевом человеке — это пациент, но мы не должны забыть в системе другого ключевого человека — это медработник", — подчеркнул министр.

Ляшко не уточнил, на сколько планируют повысить капитационную ставку в 2025 году.

Что еще стоит знать

Напомним, уровень заработной платы фармацевтов в Украине в значительной степени определяется регионом и уровнем профессиональной подготовки. В крупных городах и промышленно развитых областях доходы специалистов в фармацевтической отрасли существенно превышают средние показатели по стране.

Мы также писали, что с начала 2025 педагогические работники средних школ в Украине будут ежемесячно получать надбавку в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября эта сумма возрастет до 2 600 гривен. Доплата предусмотрена не только для учителей, но и для школьных психологов, руководителей кружков и воспитателей продленного дня.

Виктор Ляшко Минздрав зарплаты выплаты деньги семейный врач

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