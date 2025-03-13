Ціни на сигарети — яких змін чекати українцям у 2025 році

Чоловік дивиться у смартфон і курить сигарету. Фото: Reuters

З 1 квітня 2025 року для усіх виробників та імпортерів тютюнових виробів діятиме новий коефіцієнт, за яким розраховуватиметься мінімальний акцизний податок. Його показник складатиме 1,1, і він діятиме до кінця 2025 року.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

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Оновити коефіцієнт вирішили після того, як фахівці проаналізували акцизні збори з тютюнових виробів за підсумками 2024 року. Виявилося, що торік "частка податкових зобов'язань у середньозваженій роздрібній ціні цигарок становила 55,8%, що нижче за встановлений рівень у 60%".

Попередньо, після того, як зросте коефіцієнт для розрахунку акцизу на тютюнові вироби, сигарети для українців подорожчають. Однак поки що незрозуміло, наскільки більше витрачатимуть громадяни на одну пачку сигарет.

Скільки коштуватимуть сигарети у 2025 році

Наприкінці 2024 року очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев розповідав, що пачка сигарет у 2025-му має подорожчати, у середньому, на понад 18%.

"Щодо тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів), то сьогоднішня їхня ціна — 107,6 грн. Коли ставка акцизу зросте, то пачка коштуватиме вже 120 грн — це на 12% дорожче за ціни 2024 року", — сказав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що 4 грудня 2024 року український парламент підтримав ініціативу щодо поетапного підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Очікується поява нової моделі, за якою акциз залежатиме від курсу євро, а не гривні.

Також ми писали, що сигарети в Україні продовжують залишатися одними з найдешевших у світі. Так, у нашій країні тютюнові вироби в середньому коштують більш ніж вдвічі дешевше, ніж інших країнах.