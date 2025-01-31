Ціни на сигарети у 2025 році — як зміниться вартість

Кіоск, у якому продають сигарети. Фото: УНІАН

У 2025 році українці віддаватимуть за пачку сигарет мінімум 116 грн. Ціни на сигарети зміняться у зв'язку з підвищенням акцизів на тютюнові вироби.

Про це виданню РБК-Україна розповів Данило Гетманцев, який очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ).

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Як зміняться ціни на сигарети у 2025 році

Отже, Гетманцев пояснив, що цього року пачка звичайних сигарет коштуватиме громадянам на 18,6% більше, ніж у 2024 році.

"Щодо тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів), то сьогоднішня їхня ціна — 107,6 грн. Коли ставка акцизу зросте, то пачка коштуватиме вже 120 грн — це на 12% дорожче за ціни 2024 року", — сказав Данило Гетманцев.

За його прогнозними оцінками, надалі, у 2026-2028 роках, ціни на сигарети та ТВЕНи змінюватимуться приблизно на один відсоток від зростання акцизу у грн щороку.

Якими будуть акцизи на тютюнові вироби

4 грудня 2024 року український парламент ухвалив законопроєкт №11090, який передбачає поетапне підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Документ передбачає появу нової моделі, за якою акциз залежатиме від курсу євро, а не гривні та зростання акцизів на тютюнові вироби з 2025 по 2028 рік.

Так, показник акцизних ставок досягне розміру у 90 євро за 1 тис. штук звичайних сигарет. Для ТВЕН акцизна ставка зросте до 72 євро за таку ж кількість товару.

Передбачалося, що законопроєкт набуде законної сили з першого дня січня 2025 року, однак глава держави Володимир Зеленський його досі не підписав.

Цікаво, що сигарети в Україні продовжують залишатися одними з найдешевших у світі. Так, у нашій країні тютюнові вироби в середньому коштують більш ніж вдвічі дешевше, ніж інших країнах.

Також нещодавно стало відомо, що суд оштрафував одесита на 85 тис. грн. 22-річний чоловік придбав 12 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку.