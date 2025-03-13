Цены на сигареты — каких изменений ждать украинцам в 2025 году

Мужчина смотрит в смартфон и курит сигарету. Фото: Reuters

С 1 апреля 2025 года для всех производителей и импортеров табачных изделий будет действовать новый коэффициент, по которому будет рассчитываться минимальный акцизный налог. Его показатель будет составлять 1,1, и он будет действовать до конца 2025 года.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

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Обновить коэффициент решили после того, как специалисты проанализировали акцизные сборы с табачных изделий по итогам 2024 года. Оказалось, что в прошлом году "доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составляла 55,8%, что ниже установленного уровня в 60%".

Предварительно, после того, как вырастет коэффициент для расчета акциза на табачные изделия, сигареты для украинцев подорожают. Однако пока непонятно, насколько больше будут тратить граждане на одну пачку сигарет.

Сколько будут стоить сигареты в 2025 году

В конце 2024 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев рассказывал, что пачка сигарет, в 2025 должна подорожать, в среднем, более чем на 18%.

"Что касается табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов), то сегодняшняя их цена — 107,6 грн. Когда ставка акциза вырастет, то пачка будет стоить уже 120 грн — это на 12% дороже цены 2024 года", — сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, что 4 декабря 2024 года украинский парламент поддержал инициативу по поэтапному повышению акцизного налога на табачные изделия. Ожидается появление новой модели, по которой акциз будет зависеть от курса евро, а не гривны.

Также мы писали, что сигареты в Украине продолжают оставаться одними из самых дешевых в мире. Так, в нашей стране табачные изделия в среднем стоят более чем вдвое дешевле, чем в других странах.