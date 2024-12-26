Ціни на цигарки в Україні, ЄС та США: повний аналіз та порівняння

Скільки коштують сигарети в Україні, ЄС та США. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На сьогодні ціни на сигарети в Україні є одними з найнижчих у світі. У країнах ЄС та США через високий акциз вартість тютюнових виробів значно вища. Втім український ринок тютюнових виробів незабаром чекають серйозні зміни, а період дешевих сигарет в Україні добігає кінця.

Новини.LIVE вирішили порівняти скільки коштують сигарети в Україні та яки ціни на тютюнові вироби у США та країнах ЄС.

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Порівняння вартості сигарет в Україні, США та країнах ЄС

Для порівняння цін ми використали дані найбільшої у світі бази даних, створеної користувачами, про вартість та якість життя у країнах по всьому світу Numbeo.com. Порівняння відбувалось за цінами на пачку сигарок Marlboro (20 шт).

Порівняння вартості сигарет в Україні, США та країнах ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на сигарети в Україні, США та країнах ЄС Країна Ціни на пачку сигарок Marlboro (20 шт) у євро Різниця цін Україна 2,29 - Австрія 6,30 +175,1% Бельгія 9,00 +293% Болгарія 3,07 +34,1% Греція 4,60 +100,9% Данія 8,38 +265,9% Естонія 5,50 +140,2% Ірландія 16,25 +609,6% Іспанія 5,50 +140,2% Італія 6,00 +162% Кіпр 5,00 +118,3% Латвія 5,00 +118,3% Литва 5,00 +118,3% Мальта 5,80 +153,3% Нідерланди 11,10 +384,7% Німеччина 8,20 +258,1% Польща 4,46 +94,8% Португалія 5,50 +140,2% Румунія 5,12 +123,6% Словаччина 5,00 +118,3% Угорщина 5,31 +131,9% Фінляндія 10,05 +338,9% Франція 11,50 +402,2% Хорватія 4,90 +114% Чехія 5,97 +160,7% Швеція 6,29 +174,7% США 9,65 +321,4



Як бачимо, різниця цін на сигарети в Україні, країнах ЄС та США досить відчутна. В Україні тютюнові вироби в середньому коштують більш ніж вдвічі дешевше, ніж інших країнах. Найменша різниця з Болгарією, де пачка Marlboro коштує 3,07 євро (133,80 грн).

Найвищі ж ціни на тютюнові вироби серед країн ЄС в Ірландії. Там за пачку Marlboro вам доведеться заплатити 16,25 євро (708,21 грн).

В США ціни на сигарети також набагато більші ніж в Україні. Пачка знаменитого бренду сигарет там коштує 9,65 євро (420,57 грн).

Що відбувається з цінами на сигарети в Україні

Нещодавно, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, що призведе до значного збільшення цін на цигарки наступного року. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, вартість пачки цигарок може збільшитись приблизно на 40 гривень або навіть більше, оскільки акцизи відтепер прив'язані до євро і поступово наближатимуться до мінімальних вимог Європейського Союзу.

Згідно із законом, у 2025 році специфічна ставка акцизу на цигарки з фільтром і без фільтра буде розраховуватися не в гривнях, а в євро та буде збільшена на 23,4%, з 47 до 58 євро за 1000 штук. Також мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизу зросте на 23,9%, з 63,45 до 78 євро за 1000 штук.

Підвищення акцизів на тютюнові вироби та їх прив'язка до євро — це одна з рекомендацій Україні від Міжнародного валютного фонду та Єврокомісії. У Європейському Союзі мінімальна акцизна ставка на цигарки становить 90 євро за тисячу штук, що еквівалентно 1,8 євро за пачку з 20 сигарет.

Водночас в Україні акциз на одну пачку зараз становить лише 50,3 гривні. Для виконання вимог директиви ЄС цей показник необхідно збільшити щонайменше на 62%, що неминуче призведе до зростання цін на цигарки.

У звіті Єврокомісії наголошувалося на необхідності ухвалення закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

"Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", — йдеться в документі.

Крім того, заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард також наголошував на необхідності приведення акцизів, у тому числі на алкоголь та тютюн, до рівнів, встановлених у ЄС.

Чому акцизи на тютюнові вироби прив'язали до євро

Останніми роками в Україні регулярно збільшували акциз на сигарети, проте його розрахунок у гривнях виявився недостатнім для виконання європейських вимог через постійну девальвацію національної валюти. В результаті було ухвалено рішення прив'язати акциз до євро.

Експерти зазначають, що різкого стрибка цін не очікується, оскільки на складах залишаться запаси продукції за старими цінами. Втім до 2028 року ціна за пачку може сягнути близько 160,5 гривні.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що основна ціль прийнятого закону, полягає у поступовому підвищенні до 2028 року специфічних ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, встановленого Директивою Ради ЄС від.

Це підвищення супроводжуватиметься еквівалентним збільшенням ставок на тютюн та його промислові замінники, а також зниженням ставок для тютюновмісних виробів для електричного нагріву. Гетманцев також підтвердив, що ставки акцизного податку на тютюнові вироби прив'язали до євро, щоб мінімізувати вплив інфляції на їх збільшення.

У Міністерстві фінансів пояснили, що перегляд акцизів на тютюнові вироби виступає одним із фіскальних кроків у рамках програми МВФ з Механізму розширеного фінансування.

"З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання — не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет. Але через процеси девальвації, зокрема, викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро. Тобто, чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", — йдеться у заяві Мінфіну.

Чорний ринок сигарет в Україні

При цьому в Україні активно працює чорний ринок тютюнових виробів. Віцепрем'єр-міністр України з питань інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році втрати держ авного бюджету через тіньовий ринок тютюну оцінюються у 21,9 мільярда гривень.

"Це результати дослідження "Kantar Україна". Середня річна частка нелегального тютюну в Україні — 16,1%. У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", — написав він.

За словами Федорова, для боротьби з нелегальним ринком триває розробка "Єакцизу" — електронної системи контролю за обігом тютюнової та алкогольної п родукції.

"К оли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху - від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька клі ків через "Дію ", — додав віцепрем'єр-міністр.

Нещодавно співробітники Одеського прикордонного загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки розкрили масштабну незаконну бізнес-схему. Зловмисники організували експорт сигарет без акцизних марок. Весь товар було вилучено.

Раніше Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу, яка займалася незаконним продажем електронних сигарет через мережу магазинів. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 5 мільйонів гривень.