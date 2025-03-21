Ціни на продукти у березні — як змінилася вартість м'яса, яєць та овочів

Люди стоять у черзі в одному із супермаркетів. Фото: УНІАН

В Україні у березні 2025 року відбувається подорожчання продовольчих товарів. Єдиний продукт, який подешевшав для українців у перший місяць весни, — пшеничне борошно.

Про це свідчать дані продуктового моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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На які продукти зросли ціни

Вартість борошна знизилася одразу на 16%. Аналітики вважають, що цьому посприяли передсвяткові акції, які наразі діють в магазинах. Також супермаркети намагаються збільшити продажі, тож впроваджують різноманітні стратегії. Це теж впливає на ціни на борошно напередодні Великодніх свят.

Натомість суттєво подорожчали для покупців овочі. Найбільше у ціні додали помідори, оскільки власне виробництво в Україні наразі перебуває на низькому рівні. Тож українцям на ринках та магазинах пропонують помідори, завезені з-за кордону, зокрема з Туреччини.

Також аналітики вказують на подорожчання моркви на 30% за місяць у роздрібній ціні. Її вартість, пояснюють експерти, зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.

Також серед товарів, за які українці почали платити більше у березні, є:

куряча тушка — подорожчала на 10%;

філе — на 7%;

стегно — на 5%.

Тим часом ціни на свинину теж зростають, однак помірно — на 1-2%, тоді як яловичина подорожчала 4%.

Яйця у березні стали дорожчими на 10%, наразі за десяток яєць з українців просять 73 грн. Відносно стабільними залишаються ціни на бакалійні товари, але не на усі. Наприклад, за соняшникову олію споживачі почали платити на 4% більше, оскільки зросла вартість соняшникового насіння.

Дорожчають, хоч і повільно, молочні продукти:

молоко у березні зросло в ціні на 11%;

сир голландський – на 7%;

вершки — 5%.

При цьому експерти вважають, що з настанням тепла (у квітні) і збільшенням надоїв, ці товари почнуть дешевшати.

Раніше ми показували, як змінюються ціни на курячі яйця в супермаркетах країни.

Також ми дізналися, що в одному з магазинів продавали авокадо за захмарною ціною — 182 грн. Стільки покупцям пропонували віддати за упаковку з двох плодів.