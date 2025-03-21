Ціни на продукти у березні — як змінилася вартість м'яса, яєць та овочів

Удар по гаманцях — які продукти у березні подорожчали найбільше
В Україні у березні 2025 року відбувається подорожчання продовольчих товарів. Єдиний продукт, який подешевшав для українців у перший місяць весни, — пшеничне борошно.
Про це свідчать дані продуктового моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
На які продукти зросли ціни
Вартість борошна знизилася одразу на 16%. Аналітики вважають, що цьому посприяли передсвяткові акції, які наразі діють в магазинах. Також супермаркети намагаються збільшити продажі, тож впроваджують різноманітні стратегії. Це теж впливає на ціни на борошно напередодні Великодніх свят.
Натомість суттєво подорожчали для покупців овочі. Найбільше у ціні додали помідори, оскільки власне виробництво в Україні наразі перебуває на низькому рівні. Тож українцям на ринках та магазинах пропонують помідори, завезені з-за кордону, зокрема з Туреччини.
Також аналітики вказують на подорожчання моркви на 30% за місяць у роздрібній ціні. Її вартість, пояснюють експерти, зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.
Також серед товарів, за які українці почали платити більше у березні, є:
- куряча тушка — подорожчала на 10%;
- філе — на 7%;
- стегно — на 5%.
Тим часом ціни на свинину теж зростають, однак помірно — на 1-2%, тоді як яловичина подорожчала 4%.
Яйця у березні стали дорожчими на 10%, наразі за десяток яєць з українців просять 73 грн. Відносно стабільними залишаються ціни на бакалійні товари, але не на усі. Наприклад, за соняшникову олію споживачі почали платити на 4% більше, оскільки зросла вартість соняшникового насіння.
Дорожчають, хоч і повільно, молочні продукти:
- молоко у березні зросло в ціні на 11%;
- сир голландський – на 7%;
- вершки — 5%.
При цьому експерти вважають, що з настанням тепла (у квітні) і збільшенням надоїв, ці товари почнуть дешевшати.
Раніше ми показували, як змінюються ціни на курячі яйця в супермаркетах країни.
Також ми дізналися, що в одному з магазинів продавали авокадо за захмарною ціною — 182 грн. Стільки покупцям пропонували віддати за упаковку з двох плодів.
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