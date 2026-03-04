Відео
Головна Фінанси Швидко не вийде — Висоцький пояснив складнощі вступу агросектору до ЄС

Швидко не вийде — Висоцький пояснив складнощі вступу агросектору до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:30
ЄС чекає, але потрібен час — Висоцький розповів про головні виклики євроінтеграції для агросектору
Виклики євроінтеграції для агросектору. Фото: Новини.LIVE, Мінцифри. Колаж: Новини.LIVE

Агросектор України уже частково працює за правилами Євросоюзу, однак повна адаптація до стандартів потребуватиме часу. Водночас навіть під час війни європейські інвестори заходять в український агробізнес.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в коментарі для Новини.LIVE під час конференції для власників і топменеджерів аграрних компаній Forbes Agro.

Читайте також:

Які виклики є для українського агросектору на шляху до ЄС

За словами Висоцького, найбільшим викликом на шляху до євроінтеграції для українського агросектору може бути брак часу і перехідних періодів для впровадження нових стандартів.

Заступник міністра економіки пояснив, що правила, які діють в Євросоюзі, зрозумілі по суті, але вони всі впроваджувались протягом багатьох років. Відповідно, в багатьох напрямках це просто неможливо зробити швидко. 

"Тому наш основний виклик — те, що ми хочемо стати членами ЄС якнайшвидше, але разом з тим нам потрібен певний час, щоб його було достатньо для впровадження цих стандартів в аграрному секторі", — наголосив посадовець.

Чи цікавить український агробізнес європейських інвесторів

Навіть сьогодні, в умовах масштабного вторгнення, за словами Висоцького, є європейські фермери, які працюють в Україні, та європейські компанії, які інвестують.

Поки що це обмежена кількість, але в Мінекономіки впевнені, що по завершенню війни та після вступу до ЄС цей показник значно зросте. 

"Європейський аграрний ринок в багатьох напрямках перенасичений з точки зору можливостей розвитку. А в Україні є багато підгалузей в сільському господарстві, які можуть швидко розвиватися. І впевнені, що тут буде попит величезний", — зазначив заступник міністра економіки.

Коли Україна зможе виконати вимоги ЄС 

По різних напрямках різна ситуація, як пояснив посадовець. Є певні сегменти, де український агросектор вже це впровадив на сьогодні, як, наприклад, органічне виробництво чи благополуччя тварин.

Водночас є певні сегменти, де знадобиться до 7 років перехідного періоду. Найбільш довгостроковий напрямок, з погляду переходу на стандарти ЄС, за словами заступника міністра, це сфера пестицидів. Адже в наших кліматичних умовах один рік — це один урожай. 

Відповідно є сівозміна, яка може тривати від 5 до 7 років, що унеможливлює впровадження нових технологій. Тож саме цей напрямок потребуватиме найбільше часу. 

"Насправді український аграрний бізнес, який сьогодні експортує в Європейський Союз, вже ці вимоги виконує. Тому що експортувати в Європейський Союз продукцію, яка не відповідає їхнім вимогам, неможливо", — наголосив Висоцький.

Він додав, що частка аграрного експорту до Євросоюзу становить 47%. Зі зростанням цього показника бізнес, який захоче вийти за межі внутрішнього ринку, але ще не впровадив стандарти ЄС, поступово також це зробить.

Раніше ми розповідали, чому Україна втрачає мільярди на експорті агропродукції. Зокрема йдеться про кукурудзу, зерно та сою. 

Також дізнавайтеся, чому та на скільки зросли ціни на експорт сої. Таких високих показників не було з лютого 2024 року.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
