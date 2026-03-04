ЄС чекає, але потрібен час — Висоцький розповів про головні виклики євроінтеграції для агросектору

Виклики євроінтеграції для агросектору. Фото: Новини.LIVE, Мінцифри. Колаж: Новини.LIVE

Агросектор України уже частково працює за правилами Євросоюзу, однак повна адаптація до стандартів потребуватиме часу. Водночас навіть під час війни європейські інвестори заходять в український агробізнес.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в коментарі для Новини.LIVE під час конференції для власників і топменеджерів аграрних компаній Forbes Agro.

Які виклики є для українського агросектору на шляху до ЄС

За словами Висоцького, найбільшим викликом на шляху до євроінтеграції для українського агросектору може бути брак часу і перехідних періодів для впровадження нових стандартів.

Заступник міністра економіки пояснив, що правила, які діють в Євросоюзі, зрозумілі по суті, але вони всі впроваджувались протягом багатьох років. Відповідно, в багатьох напрямках це просто неможливо зробити швидко.

"Тому наш основний виклик — те, що ми хочемо стати членами ЄС якнайшвидше, але разом з тим нам потрібен певний час, щоб його було достатньо для впровадження цих стандартів в аграрному секторі", — наголосив посадовець.

Чи цікавить український агробізнес європейських інвесторів

Навіть сьогодні, в умовах масштабного вторгнення, за словами Висоцького, є європейські фермери, які працюють в Україні, та європейські компанії, які інвестують.

Поки що це обмежена кількість, але в Мінекономіки впевнені, що по завершенню війни та після вступу до ЄС цей показник значно зросте.

"Європейський аграрний ринок в багатьох напрямках перенасичений з точки зору можливостей розвитку. А в Україні є багато підгалузей в сільському господарстві, які можуть швидко розвиватися. І впевнені, що тут буде попит величезний", — зазначив заступник міністра економіки.

Коли Україна зможе виконати вимоги ЄС

По різних напрямках різна ситуація, як пояснив посадовець. Є певні сегменти, де український агросектор вже це впровадив на сьогодні, як, наприклад, органічне виробництво чи благополуччя тварин.

Водночас є певні сегменти, де знадобиться до 7 років перехідного періоду. Найбільш довгостроковий напрямок, з погляду переходу на стандарти ЄС, за словами заступника міністра, це сфера пестицидів. Адже в наших кліматичних умовах один рік — це один урожай.

Відповідно є сівозміна, яка може тривати від 5 до 7 років, що унеможливлює впровадження нових технологій. Тож саме цей напрямок потребуватиме найбільше часу.

"Насправді український аграрний бізнес, який сьогодні експортує в Європейський Союз, вже ці вимоги виконує. Тому що експортувати в Європейський Союз продукцію, яка не відповідає їхнім вимогам, неможливо", — наголосив Висоцький.

Він додав, що частка аграрного експорту до Євросоюзу становить 47%. Зі зростанням цього показника бізнес, який захоче вийти за межі внутрішнього ринку, але ще не впровадив стандарти ЄС, поступово також це зробить.

