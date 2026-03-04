ЕС ждет, но нужно время — Высоцкий назвал главные сложности евроинтеграции для агросектора

Вызовы евроинтеграции для агросектора. Фото: Новини.LIVE, Минцифры. Коллаж: Новини.LIVE

Агросектор Украины уже частично адаптирован к правилам Евросоюза, однако полное внедрение стандартов потребует времени. В то же время даже сейчас европейские инвесторы интересуются украинским агробизнесом.

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в комментарии для Новини.LIVE во время конференции для владельцев и топ-менеджеров аграрных компаний Forbes Agro.

Какие вызовы есть для украинского агросектора на пути в ЕС

По словам Высоцкого, самым большим вызовом на пути к евроинтеграции для украинского агросектора может быть нехватка времени и переходных периодов для внедрения новых стандартов.

Заместитель министра экономики пояснил, что правила, которые действуют в Евросоюзе, понятны по сути, но они все внедрялись в течение многих лет. Соответственно, во многих направлениях это просто невозможно сделать быстро.

"Поэтому наш основной вызов — то, что мы хотим стать членами ЕС как можно быстрее, но вместе с тем нам нужно определенное время, чтобы его было достаточно для внедрения этих стандартов в аграрном секторе", — подчеркнул чиновник.

Интересует ли украинский агробизнес европейских инвесторов

Даже сегодня, в условиях масштабного вторжения, по словам Высоцкого, есть европейские фермеры, которые работают в Украине, и европейские компании, которые инвестируют.

Пока это ограниченное количество, но в Минэкономики уверены, что по завершению войны и после вступления в ЕС этот показатель значительно возрастет.

"Европейский аграрный рынок во многих направлениях перенасыщен с точки зрения возможностей развития. А в Украине есть много подотраслей в сельском хозяйстве, которые могут быстро развиваться. И уверены, что здесь будет спрос огромный", — отметил заместитель министра экономики.

Когда Украина сможет выполнить требования ЕС

По разным направлениям разная ситуация, как пояснил чиновник. Есть определенные сегменты, где украинский агросектор уже это внедрил на сегодня, как, например, органическое производство или благополучие животных.

В то же время есть определенные сегменты, где понадобится до 7 лет переходного периода. Наиболее долгосрочное направление, с точки зрения перехода на стандарты ЕС, по словам заместителя министра, это сфера пестицидов. Ведь в наших климатических условиях один год — это один урожай.

Соответственно есть севооборот, который может длиться от 5 до 7 лет, что делает невозможным внедрение новых технологий. Поэтому именно это направление потребует больше всего времени.

"На самом деле украинский аграрный бизнес, который сегодня экспортирует в Европейский Союз, уже эти требования выполняет. Потому что экспортировать в Европейский Союз продукцию, которая не соответствует их требованиям, невозможно", — подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что доля аграрного экспорта в Евросоюз составляет 47%. С ростом этого показателя бизнес, который захочет выйти за пределы внутреннего рынка, но еще не внедрил стандарты ЕС, постепенно также это сделает.

