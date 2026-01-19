Штрафи для роботодавців в Україні зросли — суми та за що загрожує покарання

Штрафи за затримку зарплати та "конверти" — що змінилося у 2026
З початку 2026 року роботодавцям стало дорожче порушувати трудове законодавство. Причина проста — в Україні зросла мінімальна зарплата, а разом із нею автоматично підтягнулися і штрафи.
Тепер навіть "звичні" порушення можуть обійтися бізнесу у десятки тисяч гривень, повідомило Головне управління ДПСУ у Київській області.
Чому збільшилися штрафи та за що саме
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень. А більшість санкцій у трудовому законодавстві рахуються саме у кратному розмірі до "мінімалки".
Найсерйозніші штрафи стосуються неофіційної зайнятості. Йдеться про:
- допуск працівника до роботи без трудового договору;
- оформлення працівника на "пів ставки", коли людина працює повний день;
- зловживання договорами з нефіксованим робочим часом;
- виплату зарплати "в конверті".
За кожного такого працівника штраф становить 10 мінімальних зарплат — 86 470 гривень.
Для ФОПів на єдиному податку першої–третьої групи при першому порушенні діє попередження. Але якщо протягом двох років ситуація повториться — штраф зросте до 30 мінімальних зарплат, тобто 259 410 гривень за кожного працівника.
Штрафи за затримку зарплати
Закон чітко визначає строки виплати зарплати:
- не рідше двох разів на місяць;
- інтервал — не більше 16 календарних днів;
- не пізніше 7 днів після завершення періоду, за який платять.
Якщо виплату затримали більш ніж на місяць або заплатили не повністю — штраф складе три мінімальні зарплати, тобто 25 941 гривню.
Крім цього, роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникам втрату частини доходу через затримку.
Які штрафи за неоплачену роботу у вихідні та свята
Недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці теж буде коштувати роботодавцю дуже дорого.
Якщо не була оплачена робота у нічний час, у святкові та вихідні дні, то штраф становитиме дві мінімальні зарплати, або 17 294 гривні за кожного працівника.
Окремо карається порушення гарантій для мобілізованих працівників — тут штраф уже чотири мінімальні зарплати, тобто 34 588 гривень за людину.
