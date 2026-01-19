Штрафи для роботодавців в Україні зросли — суми та за що загрожує покарання

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З початку 2026 року роботодавцям стало дорожче порушувати трудове законодавство. Причина проста — в Україні зросла мінімальна зарплата, а разом із нею автоматично підтягнулися і штрафи.

Тепер навіть "звичні" порушення можуть обійтися бізнесу у десятки тисяч гривень, повідомило Головне управління ДПСУ у Київській області.

Чому збільшилися штрафи та за що саме

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень. А більшість санкцій у трудовому законодавстві рахуються саме у кратному розмірі до "мінімалки".



Найсерйозніші штрафи стосуються неофіційної зайнятості. Йдеться про:

допуск працівника до роботи без трудового договору;

оформлення працівника на "пів ставки", коли людина працює повний день;

зловживання договорами з нефіксованим робочим часом;

виплату зарплати "в конверті".

За кожного такого працівника штраф становить 10 мінімальних зарплат — 86 470 гривень.

Для ФОПів на єдиному податку першої–третьої групи при першому порушенні діє попередження. Але якщо протягом двох років ситуація повториться — штраф зросте до 30 мінімальних зарплат, тобто 259 410 гривень за кожного працівника.

Штрафи за затримку зарплати

Закон чітко визначає строки виплати зарплати:

не рідше двох разів на місяць;

інтервал — не більше 16 календарних днів;

не пізніше 7 днів після завершення періоду, за який платять.

Якщо виплату затримали більш ніж на місяць або заплатили не повністю — штраф складе три мінімальні зарплати, тобто 25 941 гривню.

Крім цього, роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникам втрату частини доходу через затримку.

Які штрафи за неоплачену роботу у вихідні та свята

Недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці теж буде коштувати роботодавцю дуже дорого.

Якщо не була оплачена робота у нічний час, у святкові та вихідні дні, то штраф становитиме дві мінімальні зарплати, або 17 294 гривні за кожного працівника.

Окремо карається порушення гарантій для мобілізованих працівників — тут штраф уже чотири мінімальні зарплати, тобто 34 588 гривень за людину.

