Главная Финансы Штрафы за задержку зарплаты и "конверты" — что изменилось в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:55
Штрафы для работодателей в Украине выросли — суммы и за что грозит наказание
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

С начала 2026 года работодателям стало дороже нарушать трудовое законодательство. Причина в том, что в Украине выросла минимальная зарплата, а вместе с ней автоматически подтянулись и штрафы.

Теперь даже "привычные" нарушения могут обойтись бизнесу в десятки тысяч гривен, сообщило Главное управление ГНСУ в Киевской области.

Читайте также:

Почему увеличились штрафы и за что именно

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен. А большинство санкций в трудовом законодательстве считаются именно в кратном размере к "минималке".

Самые серьезные штрафы касаются неофициальной занятости. Речь идет о:

  • допуске работника к работе без трудового договора;
  • оформлении работника на "полставки", когда человек работает полный день;
  • злоупотребление договорами с нефиксированным рабочим временем;
  • выплату зарплаты "в конверте".

За каждого такого работника штраф составляет 10 минимальных зарплат — 86 470 гривен.

Для ФЛП на едином налоге первой-третьей группы при первом нарушении действует предупреждение. Но если в течение двух лет ситуация повторится, штраф возрастет до 30 минимальных зарплат, то есть 259 410 гривен за каждого работника.

Штрафы за задержку зарплаты

Закон четко определяет сроки выплаты зарплаты:

  • не реже двух раз в месяц;
  • интервал — не более 16 календарных дней;
  • не позднее 7 дней после завершения периода, за который платят.

Если выплату задержали более чем на месяц или заплатили не полностью — штраф составит три минимальные зарплаты, то есть 25 941 гривну.

Кроме этого, работодатель обязан компенсировать работникам потерю части дохода из-за задержки.

Какие штрафы за неоплаченную работу в выходные и праздники

Несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда тоже будет стоить работодателю очень дорого.

Если не была оплачена работа в ночное время, в праздничные и выходные дни, то штраф составит две минимальные зарплаты, или 17 294 гривны за каждого работника.

Отдельно наказывается нарушение гарантий для мобилизованных работников — здесь штраф уже четыре минимальные зарплаты, то есть 34 588 гривен за человека.

Ранее мы рассказывали, что зарплаты "в конвертах" остаются обыденностью для целых отраслей в Украине. Хуже всего дела обстоят в ресторанной сфере, торговле и строительстве.

Также узнайте о работе в мороз в Польше — при какой температуре работники официально могут не работать.

трудовое право штрафы сотрудники работодатели зарплата
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
