Штрафи за перевезення пального — які ліміти встановлені

Каністри з пальним. Фото: УНІАН

В Україні чимало водіїв намагаються зменшити частоту заправок, тому беруть з собою каністри з пальним. Проте важливо враховувати встановлені обмеження на перевезення пального, адже інакше можна отримати штраф.

Про це розповідає видання "На пенсії".

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Детальніше про штрафи

Штрафи за порушення встановлених норм передбачені частиною 1 статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цих норм, в автомобілі дозволено перевозити не більше 60 літрів пального в переносних каністрах.

Для спеціалізованих транспортних засобів, які оснащені для перевезення пального, максимальний обсяг не повинен перевищувати 1500 літрів.

Оскільки пальне класифікується як небезпечний вантаж, порушення правил його перевезення карається штрафом у розмірі 510 гривень.

Поліцейські регулярно проводять перевірки, і при виявленні порушень накладають штрафи. Щоб уникнути покарання, важливо дотримуватись правил безпеки під час транспортування пального.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні зростає популярність встановлення газобалонного обладнання (ГБО) серед водіїв. Однак для уникнення штрафів важливо, щоб автовласники перереєстрували свої автомобілі після проведення переобладнання.

Ми також розповідали, що з 1 листопада 2024 року в усіх містах України вводиться нове обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год і її перевищення передбачає штрафи. Правила дорожнього руху залишаються незмінними; це рішення впроваджується на "зимовий період", коли ризики для всіх учасників дорожнього руху значно зростають.