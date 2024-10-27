Штрафы за перевозку горючего — какие лимиты установлены

Штрафы за горючее — за какое нарушение водители заплатят 510 грн
В Украине многие водители пытаются уменьшить частоту заправок, поэтому берут с собой канистры с горючим. Однако важно учитывать установленные ограничения на перевозку горючего, ведь иначе можно получить штраф.
Об этом рассказывает издание "На пенсии".
Подробнее о штрафах
Штрафы за нарушение установленных норм предусмотрены частью 1 статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этим нормам, в автомобиле разрешено перевозить не более 60 литров горючего в переносных канистрах.
Для специализированных транспортных средств, оснащенных для перевозки горючего, максимальный объем не должен превышать 1500 литров.
Поскольку горючее классифицируется как опасный груз, нарушение правил его перевозки карается штрафом в размере 510 гривен.
Полицейские регулярно проводят проверки и при выявлении нарушений налагают штрафы. Чтобы избежать наказания, важно соблюдать правила безопасности при транспортировке топлива.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине растет популярность установки газобаллонного оборудования (ГБО) среди водителей. Однако во избежание штрафов важно, чтобы автовладельцы перерегистрировали свои автомобили после проведения переоборудования.
Мы также рассказывали, что с 1 ноября 2024 г. во всех городах Украины вводится новое ограничение скорости: максимальная разрешенная скорость будет составлять 50 км/ч и ее превышение предусматривает штрафы. Правила дорожного движения остаются прежними; это решение внедряется на зимний период, когда риски для всех участников дорожного движения значительно возрастают.
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