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Нові правила обмеження швидкості — які штрафи загрожують порушникам

20 жовтня 2024 15:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні змінять обмеження швидкості з 1 листопада що відомо
Поліцейський з пристроєм вимірювання швидкості. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 листопада 2024 року в усіх містах України вводиться нове обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год і її перевищення передбачає штрафи. Правила дорожнього руху залишаються незмінними; це рішення впроваджується на "зимовий період", коли ризики для всіх учасників дорожнього руху значно зростають.

Про це повідомив перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в етері телемарафону "Єдині новини".

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Детальніше про нові обмеження швидкості

У зв'язку зі змінами на тих ділянках доріг у низці українських міст, де раніше була дозволена швидкість до 80 км/год, дорожні знаки будуть замінені на нові, що встановлюють обмеження до 50 км/год.

Як зазначив Білошицький, у деяких містах, зокрема в Києві та Дніпрі, на ділянках, де це дозволяють дорожні обставини та безпека, раніше встановлювалися знаки, що дозволяють їздити зі швидкістю 80 км/год у літній період. Однак цей період закінчується, і з 1 листопада знаки будуть змінені на стандартні, що фіксують обмеження швидкості до 50 км/год.

"Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", — пояснив він.

Які штрафи за перевищення швидкості в Україні

Після того як камера зафіксувала порушення правил дорожнього руху (ПДР), інформація надходить до Центру опрацювання даних патрульної поліції. Співробітник відомства розглядає випадок, і незабаром штрафи за порушення ПДР надсилаються або власникам автомобілів, або користувачам авто (за умови, що ці дані внесено до реєстру). У випадку з автомобілями на іноземних номерах штрафи сплачує той, хто ввіз цю машину в Україну.

Штрафи за перевищення швидкості виглядають наступним чином:

  • За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год — 340 грн.
  • За перевищення швидкості на понад 50 км/год — 1700 грн.
  • За проїзд смугою громадського транспорту — 680 грн.
  • За проїзд перехресть на "червоний" сигнал світлофора — від 425 до 510 грн.

Якщо порушник, зафіксований камерами автофіксації, сплатить штраф протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення, він зможе оплатити лише половину вартості штрафу.

Важливо пам'ятати, що якщо штрафи за порушення правил дорожнього руху не будуть сплачені протягом 15 днів, їх сума подвоюється. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростає популярність встановлення газобалонного обладнання (ГБО) серед водіїв. Однак для уникнення штрафів важливо, щоб автовласники перереєстрували свої автомобілі після проведення переобладнання.

Ми також писали, що миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1 700 гривень. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 гривень, окрім того, можливе вилучення знарядь.

ПДР штраф поліція штрафи порушення водії

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