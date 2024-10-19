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Штрафи на понад 1500 грн — що треба знати водіям автівок з ГБО

19 жовтня 2024 14:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи за незареєстроване ГБО — скільки заплатять порушники
Працівники патрульної поліції в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні зростає популярність встановлення газобалонного обладнання (ГБО) серед водіїв. Однак для уникнення штрафів важливо, щоб автовласники перереєстрували свої автомобілі після проведення переобладнання.

Про це йдеться на порталі Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

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Перереєстрація після встановлення ГБО

Щоб перереєструвати автомобіль з установленим газобалонним обладнанням, водій має звернутися до будь-якого сервісного центру МВС протягом десяти днів після його встановлення. При цьому потрібно мати з собою такі документи:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передачі авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності;
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер.

"Після перереєстрації транспортного засобу власник отримає нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля. У документі вказуватиметься певний вид палива відповідно до встановленого", — йдеться у повідомленні.

Які штрафи за незареєстроване ГБО в Україні

Відповідно до законодавства, водії, які не зареєструють газобалонне обладнання, ризикують отримати штраф у розмірі 850 гривень. Якщо порушення повториться, сума штрафу зросте до 1,7 тисячі гривень.

Крім того, якщо документи на автомобіль не відповідатимуть технічним характеристикам, водію може бути накладено штраф у розмірі 255 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1700 гривень. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 гривень, окрім того, можливе вилучення знарядь.

Ми також писали, що в Україні не всі види тонування автомобіля дозволені законодавством. Недотримання правил може призвести до штрафів, а в окремих випадках — навіть до тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.

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