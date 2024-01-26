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Штрафи та пеня за борги — в Yasno розповіли особливості нарахування

26 січня 2024 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за електрику — в Yasno розповіли особливості нарахування штрафів та пені
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пишуть "Українські Новини".

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Штрафи та пеня за борги

Як зазначили у компанії, загальна сума протермінованої заборгованості жителів Дніпропетровської області та Києва сягає 1,2 млрд гривень.

Нарахування штрафів та пені клієнтам за протермінування оплати відбуватиметься тільки в рамках звернення до суду щодо стягнення боргу.

З початку року в Yasno почали надсилати паперові попередження клієнтам про необхідність сплати боргу. Очікується, що перші відключення боржників компанії від електропостачання відбудуться наприкінці січня 2024 року.

Відповідно до правил, відключення можна застосовувати не раніше, ніж через 10 робочих днів після надходження попередження.

"Тому перші знеструмлення боржників розпочнуться вже наприкінці січня. Ключова мета наразі — не відключити якомога більше споживачів, а поінформувати про необхідність вчасної оплати", — йдеться у повідомленні компанії.

З огляду на це, клієнтам радять якомога швидше розрахуватися з боргами, щоб не потрапляти в списки на знеструмлення.

Повернення права на покарання боржників

Наприкінці грудня минулого року уряд скасував заборону на припинення надання комунальних послуг громадянам у разі неоплати чи оплати не в повному обсязі. Окрім того, повернули можливість  нарахування та стягнення штрафів та пені за борг за послуги ЖКГ.

Компанія Yasno забезпечує електроенергією 3,5 млн домогосподарств у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях та понад 80 тисяч підприємств по всій країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вважають, що посилення обов'язку громадян відповідально ставитися до оплати рахунків за електрику дозволить відновити енергосистему. Під час дії мораторію на покарання за заборгованість багато споживачів зловживали правом не платити.

Також ми писали, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

комунальні послуги
електроенергія
штрафи
борги
покарання
YASNO

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