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Штрафы и пеня за долги — в Yasno рассказали особенности начисления

26 января 2024 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Долги за электричество — в Yasno рассказали особенности начисления штрафов и пени
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В компании по снабжению электроэнергией Yasno уточнили детали начисления штрафов и пени из-за задолженности. Также известно, когда начнутся первые обесточивания неплательщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишут "Українські Новини".

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Штрафы и пеня за долги

Как отметили в компании, общая сумма просроченной задолженности жителей Днепропетровской области и Киева составляет 1,2 млрд гривен.

Начисление штрафов и пени клиентам за просрочку оплаты будет происходить только в рамках обращения в суд по взысканию долга.

Ожидается, что первые отключения должников компании от электроснабжения состоятся в конце января 2024 года.

Согласно правилам, отключение можно применять не ранее, чем через 10 рабочих дней после поступления предупреждения.

"Поэтому первые обесточения должников начнутся уже в конце января. Ключевая цель пока не отключить как можно больше потребителей, а проинформировать о необходимости своевременной оплаты", — говорится в сообщении компании.

Учитывая это, клиентам советуют поскорее рассчитаться с долгами, чтобы не попадать в списки на обесточивание.

Возвращение права на наказание должников

В конце декабря прошлого года правительство отменило запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг гражданам в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме. Кроме того, вернули возможность начисления и взыскания штрафов и пени за долг за услуги ЖКХ.

Компания Yasno снабжает электроэнергией 3,5 млн домохозяйств в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и более 80 тысяч предприятий по всей стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.

Также мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

коммунальные услуги
электроэнергия
штрафы
долги
наказание
YASNO

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