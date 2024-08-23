Пенсіонерів можуть оштрафувати — за може покарати Пенсійний фонд

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму життєвому стані або обставинах. Якщо така інформація не буде надана своєчасно, ПФУ має право накласти штраф на пенсіонера.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Детальніше про штрафи

Пенсіонер зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд України про своє працевлаштування або початок підприємницької діяльності протягом 10 днів. У разі недотримання цього терміну пенсіонеру доведеться повернути всі неправомірно отримані кошти від Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер отримав надлишкові виплати, він може самостійно повернути кошти до Пенсійного фонду. Якщо цього не буде зроблено, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від пенсії до повного повернення всіх надмірно отриманих коштів.

"Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ", — повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсіонеру також важливо своєчасно повідомити ПФУ про припинення трудової діяльності. Це дозволить здійснити перерахунок пенсії і забезпечить можливість отримувати підвищені виплати відповідно до нового статусу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують змінити систему нарахування пенсій, впровадивши накопичувальне пенсійне забезпечення. Уряд прагне створити комплексну систему, де кожен елемент буде взаємопов’язаним і дієвим.

Ми також писали, що особи, які не мають достатнього трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню, та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.