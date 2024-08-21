Зміни в пенсійній системі Україні — нараховувати виплати будуть інакше

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують змінити систему нарахування пенсій, впровадивши накопичувальне пенсійне забезпечення. Законопроєкт №9212, повернений на доопрацювання, вже доповнений урядовими правками й може бути поданий до парламенту у вересні. Уряд прагне створити комплексну систему, де кожен елемент буде взаємопов’язаним і дієвим.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформу".

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Детальніше про накопичувальну пенсію

Представниця уряду зазначила, що пенсійна система України, як і в багатьох інших країнах, має кілька компонентів:

обов’язкове накопичення;

добровільне накопичення;

солідарне забезпечення.

За її словами, також в Україні планують запровадити професійну накопичувальну пенсійну систему.

"Тепер ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році", — сказала Жолнович.

Міністерка пояснила, що особа, яка працювала 35 років і отримувала середню заробітну плату, може розраховувати на пенсію в солідарній системі не менше ніж 30% від заробленої суми. Крім того, встановлюють гарантію: якщо особа пропрацювала мінімум 15 років і вступила в пенсійну систему, вона має право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році. Таким чином, у солідарній пенсійній системі сукупне заміщення складе приблизно 40% від заробітку людини.

"Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази — жоден банк такого приросту не дає", — додала вона.

Коли запровадять накопичувальну систему

Жолнович повідомила, що з 2026 року влада планує впровадити професійні накопичення. Для цього вже розроблений відповідний законопроєкт, який передбачає зменшення податкового навантаження на роботодавця. Це дозволить людині накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку протягом життя, що разом з солідарною системою складе 60%.

Вона також сказала, що Кабінет Міністрів планує внести законопроєкти щодо пенсій уже наступного місяця.

"Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", — пояснила міністерка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого року повідомляв, що у 2024 році Кабмін планує запустити нову пенсійну реформу. Проте перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що поки що це неможливо.

Ми також писали, що у Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.