Пенсионеров могут оштрафовать — может наказать Пенсионный фонд

Штрафы пенсионерам от ПФУ — что нужно знать
Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем жизненном состоянии или обстоятельствах. Если такая информация не будет предоставлена своевременно, ПФУ вправе наложить штраф на пенсионера.
Об этом говорится на портале ПФУ.
Подробнее о штрафах
Пенсионер обязан сообщить Пенсионному фонду Украины о своем трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней. В случае несоблюдения этого срока, пенсионеру придется вернуть все неправомерно полученные средства от Пенсионного фонда.
Если пенсионер получил излишние выплаты, он может самостоятельно вернуть средства в Пенсионный фонд. Если это не будет сделано, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии до полного возврата всех чрезмерно полученных средств.
"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ", — сообщает Пенсионный фонд.
Пенсионеру также важно своевременно сообщить ПФУ о прекращении трудовой деятельности. Это позволит осуществить перерасчет пенсии и обеспечит возможность получать повышенные выплаты в соответствии с новым статусом.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине планируется изменить систему начисления пенсий, внедрив накопительное пенсионное обеспечение. Правительство стремится создать комплексную систему, где каждый элемент будет взаимосвязан и действен.
Мы также писали, что лица, не имеющие достаточного трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.
Читайте Новини.LIVE!