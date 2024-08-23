Пенсионеров могут оштрафовать — может наказать Пенсионный фонд

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем жизненном состоянии или обстоятельствах. Если такая информация не будет предоставлена своевременно, ПФУ вправе наложить штраф на пенсионера.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Подробнее о штрафах

Пенсионер обязан сообщить Пенсионному фонду Украины о своем трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней. В случае несоблюдения этого срока, пенсионеру придется вернуть все неправомерно полученные средства от Пенсионного фонда.

Если пенсионер получил излишние выплаты, он может самостоятельно вернуть средства в Пенсионный фонд. Если это не будет сделано, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии до полного возврата всех чрезмерно полученных средств.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ", — сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионеру также важно своевременно сообщить ПФУ о прекращении трудовой деятельности. Это позволит осуществить перерасчет пенсии и обеспечит возможность получать повышенные выплаты в соответствии с новым статусом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется изменить систему начисления пенсий, внедрив накопительное пенсионное обеспечение. Правительство стремится создать комплексную систему, где каждый элемент будет взаимосвязан и действен.

Мы также писали, что лица, не имеющие достаточного трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.