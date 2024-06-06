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Штрафы до 128 тыс. грн — за что грозит наказание от Гоструда

6 июня 2024 10:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Штрафы в Украине — за что Гоструда наказывает до 128 тыс. гривен
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине Государственная служба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности за оформлением должным образом работников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.

Соответствующие правила прописаны в Кодексе законов о труде.

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Как изменились суммы штрафов за неофициальный труд

Во время военного положения штрафы для работодателей несколько выросли, поскольку привязаны к минимальной заработной плате, которую в этом году существенно пересмотрели.

Согласно украинскому законодательству, с 1 января и 1 апреля минимальная зарплата была повышена с 6,8 тыс. до 7,1 тыс. и 8 тыс. грн соответственно.

В частности, штраф за неофициальное трудоустройство или выплату заработной платы "в конверте" вырос до 80 тыс. грн за каждого работника.

В 2024 году суммы штрафов за необеспечение легального труда таковы:

  • Штраф за препятствование осуществлению инспекций или недопуск инспекторов составляет 16 размеров минимальной зарплаты, то есть 128 тыс. грн.
  • Штраф за работников, допущенных к работе без официального оформления или которым выплачивали заработную плату без уплаты налогов и взносов, составляет 10 минимальных зарплат, то есть 80 тыс. грн за каждого.
  • Предусмотрено предупреждение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога первой-третьей групп.
  • Штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы — четыре минимальные зарплаты, то есть 32 тыс. грн.
  • Штраф за нарушение сроков выплаты заработной платы или за неполную выплату, за препятствование осуществлению инспекций три минимальные зарплаты, то есть 24 тыс. грн.
  • Штраф за работников, которым не был обеспечен минимум государственных гарантий в оплате труда — две минимальные зарплаты, то есть 16 тыс. грн.
  • Штраф за другие нарушения трудового законодательства — одна минимальная зарплата, то есть 8 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — вдвое больше, то есть 16 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" озвучили доходы работников. В среднем заработная плата одного члена правления составляет 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине в июне 2024 года размер заработной платы вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.

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