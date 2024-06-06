Штрафы в Украине — за что Гоструда наказывает до 128 тыс. гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине Государственная служба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности за оформлением должным образом работников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.

Соответствующие правила прописаны в Кодексе законов о труде.

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Как изменились суммы штрафов за неофициальный труд

Во время военного положения штрафы для работодателей несколько выросли, поскольку привязаны к минимальной заработной плате, которую в этом году существенно пересмотрели.

Согласно украинскому законодательству, с 1 января и 1 апреля минимальная зарплата была повышена с 6,8 тыс. до 7,1 тыс. и 8 тыс. грн соответственно.

В частности, штраф за неофициальное трудоустройство или выплату заработной платы "в конверте" вырос до 80 тыс. грн за каждого работника.

В 2024 году суммы штрафов за необеспечение легального труда таковы:

Штраф за препятствование осуществлению инспекций или недопуск инспекторов составляет 16 размеров минимальной зарплаты, то есть 128 тыс. грн.

Штраф за работников, допущенных к работе без официального оформления или которым выплачивали заработную плату без уплаты налогов и взносов, составляет 10 минимальных зарплат, то есть 80 тыс. грн за каждого.

Предусмотрено предупреждение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога первой-третьей групп.

Штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы — четыре минимальные зарплаты, то есть 32 тыс. грн.

Штраф за нарушение сроков выплаты заработной платы или за неполную выплату, за препятствование осуществлению инспекций три минимальные зарплаты, то есть 24 тыс. грн.

Штраф за работников, которым не был обеспечен минимум государственных гарантий в оплате труда — две минимальные зарплаты, то есть 16 тыс. грн.

Штраф за другие нарушения трудового законодательства — одна минимальная зарплата, то есть 8 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — вдвое больше, то есть 16 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" озвучили доходы работников. В среднем заработная плата одного члена правления составляет 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине в июне 2024 года размер заработной платы вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.