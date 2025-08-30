Догани у війську — кому загрожують та які штрафи можуть стягувати з бійців

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовцям, які ухиляються від виконання службових обов'язків, порушують військову дисципліну або громадський порядок, загрожує дисциплінарна відповідальність. Це тягне за собою часткове або повне позбавлення премії.

За яких обставин та в якому розмірі захисник може отримати дисциплінарне стягнення, розповіли фахівці Юридичної компанії Chernikov & Partners.

Що таке дисциплінарна відповідальність

Це встановлена законом система заходів впливу на військовослужбовців за порушення військової дисципліни. Вона передбачає застосування до особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, відповідного заходу стягнення. Це може бути:

Зауваження — застосовується у випадках незначних порушень і виконує функцію застереження, попереджаючи військовослужбовця про можливість суворіших наслідків у разі повторення недисциплінованої поведінки. Догана — найбільш розповсюджений вид дисциплінарного стягнення, застосовується для незначних правопорушень. Сувора догана — посилений захід, який застосовується у випадках повторного порушення військової дисципліни або в разі вчинення більш серйозних порушень. Звільнення з посади — у зв’язку з серйозними порушеннями або регулярним недотриманням вимог військової служби. Звільнення з військової служби — найсуворіша форма дисциплінарного покарання, яка застосовується у випадках грубих або багаторазових порушень.

При прийнятті рішення про накладення дисциплінарного стягнення ступінь відповідальності може бути зменшено. При цьому враховується термін служби військовослужбовця, стан здоров’я, чи визнає він свою вину, чи має військовослужбовець заслуги.

Яку суму стягують з бійця за порушення військової дисципліни

У ЗСУ накладення дисциплінарного стягнення не передбачає прямого фінансового штрафу. Проте воно впливає на розмір щомісячної премії військовослужбовця. Зокрема, при наявності однієї незнятої суворої догани, військовослужбовець отримує 80% від встановленого розміру щомісячної премії.​

У разі накопичення кількох дисциплінарних стягнень (доган або суворих доган) розмір премії зменшується наступним чином:​

два незнятих стягнення — 60% премії;

три незнятих стягнення — 50% премії.

Якщо відбувається більш як три стягнення або притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності — премія не виплачується.

