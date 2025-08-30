Выговоры в армии - кому грозят и какие штрафы могут взимать с бойцов

Штрафы для военных — сколько могут взыскать за выговор
Военнослужащим, которые уклоняются от выполнения служебных обязанностей, нарушают воинскую дисциплину или общественный порядок, грозит дисциплинарная ответственность. Это влечет за собой частичное или полное лишение премии.
При каких обстоятельствах и в каком размере защитник может получить дисциплинарное взыскание, рассказали специалисты Юридической компании Chernikov & Partners.
Что такое дисциплинарная ответственность
Это установленная законом система мер воздействия на военнослужащих за нарушение воинской дисциплины. Она предусматривает применение к лицу, совершившему дисциплинарный проступок, соответствующей меры взыскания. Это может быть:
- Замечание — применяется в случаях незначительных нарушений и выполняет функцию предостережения, предупреждая военнослужащего о возможности более строгих последствий в случае повторения недисциплинированного поведения.
- Выговор — наиболее распространенный вид дисциплинарного взыскания, применяется для незначительных правонарушений.
- Строгий выговор — усиленная мера, которая применяется в случаях повторного нарушения воинской дисциплины или в случае совершения более серьезных нарушений.
- Увольнение с должности — в связи с серьезными нарушениями или регулярным несоблюдением требований военной службы.
- Увольнение с военной службы — самая строгая форма дисциплинарного наказания, которая применяется в случаях грубых или многократных нарушений.
При принятии решения о наложении дисциплинарного взыскания степень ответственности может быть уменьшена. При этом учитывается срок службы военнослужащего, состояние здоровья, признает ли он свою вину, имеет ли военнослужащий заслуги.
Какую сумму взимают с бойца за нарушение воинской дисциплины
В ВСУ наложение дисциплинарного взыскания не предусматривает прямого финансового штрафа. Однако оно влияет на размер ежемесячной премии военнослужащего. В частности, при наличии одного неснятого строгого выговора, военнослужащий получает 80% от установленного размера ежемесячной премии.
В случае накопления нескольких дисциплинарных взысканий (выговоров или строгих выговоров) размер премии уменьшается следующим образом.
- два неснятых взыскания — 60% премии;
- три неснятых взыскания — 50% премии.
Если происходит более трех взысканий или привлечения к административной или уголовной ответственности — премия не выплачивается.
Ранее мы писали, какие выплаты получат рекруты ВСУ в сентябре 2025 года.
Также узнавайте, какие категории военнослужащих могут рассчитывать на доплату в сумме 24 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!