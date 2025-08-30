Выговоры в армии - кому грозят и какие штрафы могут взимать с бойцов

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащим, которые уклоняются от выполнения служебных обязанностей, нарушают воинскую дисциплину или общественный порядок, грозит дисциплинарная ответственность. Это влечет за собой частичное или полное лишение премии.

При каких обстоятельствах и в каком размере защитник может получить дисциплинарное взыскание, рассказали специалисты Юридической компании Chernikov & Partners.

Реклама

Читайте также:

Что такое дисциплинарная ответственность

Это установленная законом система мер воздействия на военнослужащих за нарушение воинской дисциплины. Она предусматривает применение к лицу, совершившему дисциплинарный проступок, соответствующей меры взыскания. Это может быть:

Замечание — применяется в случаях незначительных нарушений и выполняет функцию предостережения, предупреждая военнослужащего о возможности более строгих последствий в случае повторения недисциплинированного поведения. Выговор — наиболее распространенный вид дисциплинарного взыскания, применяется для незначительных правонарушений. Строгий выговор — усиленная мера, которая применяется в случаях повторного нарушения воинской дисциплины или в случае совершения более серьезных нарушений. Увольнение с должности — в связи с серьезными нарушениями или регулярным несоблюдением требований военной службы. Увольнение с военной службы — самая строгая форма дисциплинарного наказания, которая применяется в случаях грубых или многократных нарушений.

При принятии решения о наложении дисциплинарного взыскания степень ответственности может быть уменьшена. При этом учитывается срок службы военнослужащего, состояние здоровья, признает ли он свою вину, имеет ли военнослужащий заслуги.

Какую сумму взимают с бойца за нарушение воинской дисциплины

В ВСУ наложение дисциплинарного взыскания не предусматривает прямого финансового штрафа. Однако оно влияет на размер ежемесячной премии военнослужащего. В частности, при наличии одного неснятого строгого выговора, военнослужащий получает 80% от установленного размера ежемесячной премии.

В случае накопления нескольких дисциплинарных взысканий (выговоров или строгих выговоров) размер премии уменьшается следующим образом.

два неснятых взыскания — 60% премии;

три неснятых взыскания — 50% премии.

Если происходит более трех взысканий или привлечения к административной или уголовной ответственности — премия не выплачивается.

Ранее мы писали, какие выплаты получат рекруты ВСУ в сентябре 2025 года.

Также узнавайте, какие категории военнослужащих могут рассчитывать на доплату в сумме 24 000 грн.