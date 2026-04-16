В Украине штрафуют за незаконную форму одежды: за что придется заплатить

В Украине применяют строгие меры к тем, кто незаконно использует военную форму и другие символы с высоким значением для государства. Хотя с началом полномасштабного вторжения РФ людей в милитари-форме можно встретить повсюду. Однако не все граждане могут ее носить.

Административная ответственность за незаконное ношение военной формы содержится в статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях, передает Новини.LIVE.

Кому можно носить военную форму в Украине

Если говорить о военной форме со знаками различия, к которым относятся погоны со звездами, шевроны и так далее, то надевать ее могут не все граждане. Собственно, появиться в такой форме на улице могут:

военнослужащие;

курсанты;

резервисты;

военнообязанные, прибывшие на сборы;

лицеисты и те, кто ушел со службы с правом ношения формы.

Дело в том, что все эти люди получают или получали форму официально, ко всему у них есть военные билеты или удостоверение офицера. Например, резервисты на период сборов должны иметь полный комплект формы.

Какой штраф за военную форму

Проверить документы у людей, одетых в военную форму, могут полицейские. Если выяснится, что форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит гражданский человек — это расценят, как административное правонарушение. Но:

если это произошло впервые, то человеку могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 2 550 до 3 400 гривен и конфисковать "камуфляж";

повторное нарушение в течение года означает, что штраф возрастет от 3 400 до 6 800 гривен. Еще нарушителя могут привлечь к общественным работам на срок от 30 до 40 часов, плюс конфискуют форму.

Конфискованная форма, как правило, передается на хранение.

