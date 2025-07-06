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Головна Фінанси Штраф за міжнародні посилки — за які порушення змусять платити

Штраф за міжнародні посилки — за які порушення змусять платити

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 06:30
Міжнародні посилки у 2025 році — які штрафи запровадили для українців
Посилки на пошті. Фото: УНІАН

В Україні встановили нові штрафи за порушення правил міжнародних поштових відправлень. Зміни запровадили у липні 2025 року. 

Так, 2 липня президент Володимир Зеленський вніс зміни до Митного кодексу, поставивши підпис під Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил, уточнення порядку виконання окремих митних процедур та усунення термінологічних неузгодженостей".

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Детальніше про штрафи за міжнародні посилки

Глава держави, зокрема, посилив відповідальність для громадян за неправдиву інформацію про міжнародні поштові або експрес-відправлення.

Відтепер за такі дії громадянам загрожує штраф у розмірі від 30% до 50% вартості товару. До того ж товар можуть залишити власнику або взагалі конфіскувати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що за деякі міжнародні посилки українці мають сплачувати податки. Платити доведеться за посилку, у які є товар на суму від 150 євро.   Наприклад, якщо вартість посилки становить 200 євро, тоді орієнтовна сума мита буде такою: 

  • мито = (200 — 150) * 10% = 5 євро;
  • ПДВ = (50 + 5) * 20% = 11 євро;
  • розмір митних платежів складатимуть — мито 5 євро + ПДВ 11 євро = 16 євро (770 грн) — саме таку суму потрібно буде сплатити після прибуття посилки. 

Раніше ми розповідали, що Укрпошта запроваджує обмеження для українців. Нововведення стосується отримання посилок. Дізнавайтесь також, як працює сервіс швидкого повернення посилок на Укрпошті. 

товари гроші штрафи пошта посилки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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