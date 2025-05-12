Сервіс швидкого повернення посилок Укрпошти — як працює нова послуга

Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для клієнтів Укрпошти з 12 травня 2025 року запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Відправити посилку назад можна буде одразу під час оформлення.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

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Скористатися новою послугою українці можуть:

особистому кабінеті на сайті;

в мобільному застосунку;

у будь-якому відділенні поштового оператора.

Сервіс надає змогу оформити відправлення з умовою зворотної доставки за обраним тарифом, якщо посилку не забрали. Укрпошта встановила два тарифи для повернення:

"Базовий" — стандартне повернення, за замовчуванням застосовується, якщо користувач не обрав інший варіант;

"Пріоритетний" — передбачає першочергову обробку та швидшу доставку назад до відправника.

Отже, посилку можна відправити за звичайним тарифом, а повернути швидше або дешевше. Як повертати товар вирішує сам клієнт, коли створює відправлення. Таким чином у нього не буде зайвих витрат у разі повернення товару.

У пресслужбі зазначають, що нова послуга є актуальною для підприємств, які працюють з інтернет-продажами. Коли товар клієнту не сподобався або людина взагалі його не отримала, важливо швидко його повернути без додаткового клопоту.

"Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду", — сказав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, економити на поштових послугах можуть українці, які є клієнтами державного Ощадбанку. Знижка у 25% на доставку від Укрпошти діятиме до кінця 2025 року.

Також ми розповідали, що Нова пошта встановила нові умови для доставки посилок за кордон. Також в компанії з'явилася більш деталізована тарифна сітка для малих вантажів

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