Международные посылки в 2025 году — какие штрафы ввели для украинцев

Посылки на почте. Фото: УНИАН

В Украине установили новые штрафы за нарушение правил международных почтовых отправлений. Изменения ввели в июле 2025 года.

Так, 2 июля президент Владимир Зеленский внес изменения в Таможенный кодекс, поставив подпись под Законом Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил, уточнения порядка выполнения отдельных таможенных процедур и устранения терминологических неувязок".

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Глава государства, в частности, ужесточил ответственность для граждан за ложную информацию о международных почтовых или экспресс-отправлениях.

Отныне за такие действия гражданам грозит штраф в размере от 30% до 50% стоимости товара. К тому же, товар могут оставить владельцу или вообще конфисковать.

Что еще стоит знать

Напомним, что за некоторые международные посылки украинцы должны платить налоги. Платить придется за посылку, в которых есть товар на сумму от 150 евро. Например, если стоимость посылки составляет 200 евро, тогда ориентировочная сумма пошлины будет такой:

пошлина = (200 - 150) * 10% = 5 евро;

НДС = (50 + 5) * 20% = 11 евро;

размер таможенных платежей составят — пошлина 5 евро + НДС 11 евро = 16 евро (770 грн) — именно такую сумму нужно будет оплатить по прибытии посылки.

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта вводит ограничения для украинцев. Нововведение касается получения посылок. Узнавайте также, как работает сервис быстрого возврата посылок на Укрпоште.