Чи сплачується податок за міжнародні посилки у 2025 році — українцям пояснили

Купюри в 1 тисячу та 500 гривень у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України з 2022 року мають платити податок за товари, які їм надсилають поштою з-за кордону. Та важливо розуміти, що не усі міжнародні відправлення підлягають оподаткуванню.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Які міжнародні посилки не оподатковуються в Україні

За Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях", не підлягають оподаткуванню товари, ціна яких не перевищує 150 євро (7 215 грн).

Після того, як посилка прибуде на територію України, замовник отримає від перевізника повідомлення про необхідність сплатити податки та мито. Оплатити можна одразу або коли забиратимете посилку у відділенні пошти.

Які посилки підлягають оподаткуванню

За посилку доведеться платити мито, якщо у ній є товар, який коштує від 150 євро, зазначають фахівці "Безоплатної правової допомоги". Наприклад, якщо вартість посилки становить 200 євро, тоді орієнтовна сума мита буде такою:

мито = (200 — 150) * 10% = 5 євро;

ПДВ = (50 + 5) * 20% = 11 євро;

розмір митних платежів складатимуть — мито 5 євро + ПДВ 11 євро = 16 євро (770 грн) — саме таку суму потрібно буде сплатити після прибуття посилки.

При цьому остаточна вартість може бути іншою, адже усе залежить від курсу валют, встановленого Національним банком України (НБУ) на дату оформлення митних документів.

Нюанси оподаткування кількох посилок на одного або декількох замовників

Якщо вартість усіх замовлених вами посилок більша за 150 євро, тоді потрібно перевірити, хто є відправником:

якщо всі посилки відправляв один і той же відправник на одне замовлення в Україну, то митні платежі оплачує отримувач;

якщо кожна посилка має різних відправників і їде окремими замовленнями, покупець отримає кожну посилку без сплати ПДВ та мита.

Нагадаємо, що українці доволі часто організовують різноманітні благодійні збори, аби підтримати фінансово якусь людину. Однак не усі громадяни знають, що деяка благодійна допомога в Україні оподатковується. Дізнавайтесь також, кому з українців дозволили не сплачувати податки.