Звичка коштуватиме дорого — кому в Європі загрожує штраф до €3 000

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В європейських країнах закони щодо куріння в автомобілях дуже суворі. Багато держав забороняють куріння в присутності осіб, які не досягли певного віку, а порушення цих правил може призвести до значних штрафів.

Про те, де та на скільки можуть оштрафувати водія за куріння за кермом, йдеться на порталі Interia.

Реклама

Читайте також:

За куріння в автомобілі можна натрапити на штраф в таких країнах:

Греція — куріння в автомобілях заборонено з дітьми віком до 12 років. Це правило поширюється на легкові автомобілі, таксі та громадські автобуси. Порушникам загрожує штраф 1 500 євро. Куріння в громадському транспорті (як водієм, так і пасажиром) може призвести до штрафу до 3 000 євро та місячної заборони керування транспортним засобом, якщо в транспортному засобі перебувають діти віком до 12 років.

Австрія — куріння в транспортних засобах заборонено, якщо в них перебуває хоча б одна особа віком до 18 років. Порушення караються штрафом до 100 євро, а у разі повторного порушення — до 1 000 євро.

Англія та Уельс — куріння в транспортних засобах з пасажирами віком до 18 років карається штрафом у розмірі 50 фунтів стерлінгів (приблизно 60 євро). Виняток стосується кабріолетів.

Бельгія — куріння заборонено в транспортних засобах, де перебувають особи віком до 18 років. Порушення караються штрафами до 130 євро. Виняток стосується кабріолетів.

Кіпр — куріння заборонено, коли в транспортному засобі перебуває особа віком до 16 років. Порушення цього правила може призвести до штрафу в розмірі до 85 євро.

Франція — куріння в автомобілях у присутності дітей віком до 18 років карається штрафом у 135 євро.

Ірландія — куріння в автомобілях, в яких перебувають особи віком до 18 років, карається штрафом у розмірі щонайменше 100 євро.

Італія — куріння в автомобілях заборонено, якщо перевозять вагітних жінок або неповнолітніх. Штраф — від 50 до 500 євро. Якщо пасажирами є діти віком від 12 до 17 років, штраф становить від 25 до 250 євро.

Словенія — куріння в автомобілях у присутності осіб віком до 18 років карається штрафом у розмірі 250 євро.

Шотландія — куріння в автомобілях заборонено особам, які не досягли 18 років. Заборона на куріння поширюється як на водія, так і на всіх пасажирів, незалежно від того, чи відкриті вікна й люк. Порушення заборони тягне за собою штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів (приблизно 120 євро). Електронні сигарети не заборонені.

Водночас у Чехії немає загальної заборони на куріння в автомобілях. Однак куріння заборонено у всіх двоколісних транспортних засобах. Мотоциклістам, водіям мопедів і навіть велосипедистам заборонено курити під час керування автомобілем.

Раніше ми писали, що з 1 вересня 2025 року у Латвії діють нові правила для громадян, які хочуть перетнути державний кордон. Зокрема за 48 годин до поїздки необхідно заповнити та надати онлайн-анкету. Якщо на кордоні виявиться, що у громадянина немає такої анкети, його оштрафують на суму до 2 тисяч євро.

Також дізнавайтеся, за що можуть покарати українців у Польщі.