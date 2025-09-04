Відео
Головна Фінанси Від 8 500 грн до 51 000 грн — в Україні запровадять нові штрафи

Від 8 500 грн до 51 000 грн — в Україні запровадять нові штрафи

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 18:05
Проникнення на військові об'єкти — які штрафи загрожують порушникам
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабмін погодив законопроєкт, яким пропонується запровадити штраф до 51 тис. грн за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти. Таким чином уряд намагається запобігти випадковому чи навмисному проникненню сторонніх осіб, адже військові об’єкти часто є потенційно небезпечними та можуть стати цілями диверсій.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Що передбачає новий законопроєкт

Проєктом Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти" пропонується:

  • доповнити Кодекс про адмінправопорушення новою статтею;
  • встановити штраф від 8 500 до 51 000 грн (500–3000 неоподатковуваних мінімумів) за самовільне проникнення на військові об'єкти;
  • у випадку повторного порушення протягом року — штраф у максимальному розмірі;
  • можливість конфіскації предметів, які використовувалися для незаконного проникнення (наприклад, техніка чи обладнання).

Передбачається, що протоколи складатиме Нацполіція, а справи розглядатимуть суди. Далі цей законопроєкт має розглянути парламент.

Раніше ми писали, що в Україні фіксується зростання випадків накладення значних штрафів (понад 50 000 гривень) на чинних військовослужбовців, яки виписують ТЦК. Ця проблема викликає серйозне занепокоєння серед захисників, оскільки повідомлення про штрафи надходять через додаток "Дія".

Також дізнавайтеся, за фотографування яких локацій можна натрапити на чималі штрафи. 

закон штраф штрафи військові склади порушення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
