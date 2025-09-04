Проникнення на військові об'єкти — які штрафи загрожують порушникам

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабмін погодив законопроєкт, яким пропонується запровадити штраф до 51 тис. грн за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти. Таким чином уряд намагається запобігти випадковому чи навмисному проникненню сторонніх осіб, адже військові об’єкти часто є потенційно небезпечними та можуть стати цілями диверсій.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Що передбачає новий законопроєкт

Проєктом Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти" пропонується:

доповнити Кодекс про адмінправопорушення новою статтею;

встановити штраф від 8 500 до 51 000 грн (500–3000 неоподатковуваних мінімумів) за самовільне проникнення на військові об'єкти;

у випадку повторного порушення протягом року — штраф у максимальному розмірі;

можливість конфіскації предметів, які використовувалися для незаконного проникнення (наприклад, техніка чи обладнання).

Передбачається, що протоколи складатиме Нацполіція, а справи розглядатимуть суди. Далі цей законопроєкт має розглянути парламент.

