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Штраф за газ — за які порушення доведеться заплатити пів мільйона гривень

22 червня 2024 16:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Порушення на півмільйона гривень — за що газовики можуть нарахувати такий штраф
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Запоріжжі суд постановив, що клієнт "Запоріжгазу" повинен сплатити 519 765 гривень штрафу. Це донарахування було здійснене через зірвану пломбу та прихований газопровід.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на рішення Заводського районного суду (провадження 2/332/20/24).

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За що саме нарахували штраф

У повідомленні зазначено, що під час перевірки газопроводу представники "Запоріжгазу" виявили у клієнта наступні порушення:

  • Несанкціоноване втручання в роботу приладів обліку (лічильника). Зокрема, була відсутня охоронна пломба 1773996 у місці приєднання газового лічильника Октава G-4-6 № 685589 до діючого газопроводу.
  • Наявність несанкціонованого газопроводу, проведеного прихованим шляхом.

Комісія, задовольнивши акт про порушення, склала акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об'єму та вартості природного газу.

"Якщо несанкціонований газопровід проведений шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об`єм необлікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (фізичною особою) права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше двох років, що передували дню виявлення порушення", — йдеться в документі.

Суд ухвалив рішення стягнути на користь АТ "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" вартість донарахованого необлікованого об'єму природного газу на суму 519 765 грн 24 коп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські побутові споживачі природного газу можуть втратити доступ до послуги. Газовики відключають доступ на певний час у разі виявлення порушень.

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