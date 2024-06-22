Нарушение на полмиллиона гривен — за что газовики могут начислить такой штраф

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Запорожье суд постановил, что клиент "Запоріжгаза" должен уплатить 519 765 гривен штрафа. Это доначисление было произведено из-за сорванной пломбы и скрытого газопровода.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на решение Заводского районного суда (производство 2/332/20/24).

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В сообщении отмечено, что во время проверки газопровода представители "Запоріжгаза" обнаружили у клиента следующие нарушения:

Несанкционированное вмешательство в работу устройств учета (счетчика). В частности, отсутствовала охранная пломба 1773996 в месте присоединения газового счетчика Октава G-4-6 №685589 к действующему газопроводу.

Наличие несанкционированного газопровода, проведённого скрытым путем.

Комиссия, удовлетворив акт о нарушении, составила акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и стоимости природного газа.

"Если несанкционированный газопровод проведен путем скрытых мероприятий или физическим лицом, являющимся несанкционированным потребителем, начало периода, за который определяется объем неучтенного природного газа, определяется со дня приобретения потребителем (физическим лицом) права собственности/пользования на жилые (подсобные) помещения, но не более двух лет, предшествовавших дню выявления нарушения", — говорится в документе.

Суд принял решение взыскать в пользу АО "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость доначисленного неучтенного объема природного газа на сумму 519 765 грн 24 коп.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские бытовые потребители природного газа могут лишиться доступа к услуге. Газовики отключают доступ на время при обнаружении нарушений.

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